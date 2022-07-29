國小二劑疫苗打氣差 專家：再不打開學新疫情來不及防

國內目前新冠肺炎疫情趨緩，除了不能出國之外，各行各業幾乎都恢復到疫情前的狀況，但專家提醒下一波的BA.5疫情，可能在開學前後來臨。

目前5到11歲國小學童第二劑注射比率約只有4成，注射疫苗後需要一周以上時間才能產生保護效力，成大臨床醫學研究所教授、也是小兒免疫學專家謝奇璋醫師表示，家長應該盡快帶孩子打第二劑，才不會開學前擠在一起，一旦注射率低，國小校園可能成為下一波疫情的破口，「不僅對不起孩子，也會讓之前大家形成群體免疫的努力破功」。

5到11歲學童注射疫苗，因為起步較晚，目前第一劑的全國涵蓋率達到75.9%，但第二劑上升緩慢，尤其是疫情趨緩後，每天注射的劑次有限，根據衛福部的統計，到7月18日，第二劑的涵蓋率為39.5%。

家長為何還沒有帶孩子打疫苗？台南市廖姓家長表示，學期末至今，孩子都在家裡遠距上課，暑假雖然疫情趨緩，但仍未進入班級，既然沒有染疫的可能，就沒有馬上帶孩子打第二劑，可能會等到開學前再打。

張姓家長也表示，第一劑與第二劑之間可相隔4到8周，目前雖然可以打第二劑，但早打早失效，既然孩子都未到學校，就想晚一些再打。

謝奇璋表示，目前研究顯示，所有廠牌的疫苗，除了嬌生之外，都是要注射兩劑，才算有完整的保護效力，第一劑注射後大約要兩周後才有保護力，第二劑比較快，大約一周，如果想要防範新一波的疫情，一定要打滿兩劑。

目前已7月底，距開學還有一個月，家長應早早帶孩子打第二劑，才不會疫情來了、學校又成為防疫破口，屆時孩子又無法正常上課、影響學習。

謝奇璋表示，雖然疫情趨緩，但臨床上仍能見到少數兒童重症的病例，特別是確診痊癒之後幾個月，孩子還有MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的機會，10歲以上的大孩子出現的機會比小小孩高，會引發全身多器官的損傷，包括心、肺、肝、眼等，危險性相當高，目前都還有零星病例住院中，家長不能輕忽。

他表示，台灣各年齡層的染疫比率，目前以5到11歲幼童的比率最高，超過兩成，之前是因為沒有疫苗，現在既然有疫苗，就該趕快打，才能應付不斷變異的病毒及一波波的疫情。