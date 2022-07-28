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新港國中林鈺芯獲總統教育獎 縣長翁章梁自掏6千元鼓勵

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁自掏腰包，現場頒發6000元獎學金鼓勵林鈺芯，鈺芯也準備自己手作禮物送給縣長。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁自掏腰包，現場頒發6000元獎學金鼓勵林鈺芯，鈺芯也準備自己手作禮物送給縣長。記者呂慧瑜／攝影

今年總統教育獎嘉義縣獲獎的是新港國中學生林鈺芯，爲全國56位獲得學生之一，今天縣長翁章梁特地邀請她與家人及導師一起到縣長室聊天，縣長更直接自掏腰包，現場頒發6000元獎學金鼓勵鈺芯，期許她繼續努力，是媽媽「最好的福氣！」。

2022年總統教育獎全國共推薦352人，經初選再複審實地訪視後，最後只有56位學生獲得，嘉義縣新港國中林鈺芯就是其中之一。

「有這個女兒真好！」鈺芯的媽媽說，很感謝老天爺，在兩名哥哥發病後，她就協助照顧兩名罹患肌肉萎縮症的哥哥，不僅從不抱怨，跟哥哥們的感情也很要好，直言，女兒是老天爺送跟她的最好禮物。

林鈺芯說，感謝蔡英文總統選到我，從逆境中成長的過程是很感謝我的媽媽，未來想考軍校從軍對社會付出貢獻，從軍（警）一來是減輕父母經濟的負擔，二是軍校一畢業就有穩定的工作與收入。

林鈺芯今年國中教育會考得到3A2B++的優異成績，將進入嘉義女中就讀，而三年的學雜費，已有善心人士看到鈺芯的善良及努力，將全額幫她負擔。

「妳是媽媽的福氣！」縣長翁長梁表示，鈺芯的家庭相對來講是比較辛苦的，她很懂事勤學表現優秀，今年考上嘉義女中，以她的實力跟面對環境的抗壓性會一般小孩子更早熟，這些的條件對她未來的成功，其實已經殿下非常好的基礎。

導師羅加佳表示，鈺芯在學校學習上表現積極，也主動擔任班長及衛生股長，為我分擔很多事情，是非常貼心的孩子，別看她瘦瘦的打起球來相當有力度，不僅積極參與校內外桌球賽及全國音樂比賽，課業也維持名列前茅。

鈺芯的父親患有遺傳性糖尿病，每天三餐都要施打胰島素控制血糖，家中經濟僅靠從大陸遠嫁來臺的新住民母親栽種小番茄勉強餬口，年底收成，所得必須先償還借貸，種植水果收入不穩定。

兩名哥哥發病後，由當時年幼的她幫忙用心照顧，為母親分擔家務，三年前大哥先離世，而今年3月底二哥也因病離世，懂事的鈺芯把所得到的獎助學金，全部拿來支應喪葬費。

林鈺芯說，感謝一直以來社會多方的協助，讓全家老小有安穩的處所居住，讓她可以安心上學，她要把這份善念傳遞下去，幫助更多需要的人。

今年總統教育獎嘉義縣獲獎的是新港國中學生林鈺芯，爲全國56位獲得學生之一。記者呂慧瑜／攝影
今年總統教育獎嘉義縣獲獎的是新港國中學生林鈺芯，爲全國56位獲得學生之一。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁自掏腰包，現場頒發6000元獎學金鼓勵林鈺芯。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁自掏腰包，現場頒發6000元獎學金鼓勵林鈺芯。記者呂慧瑜／攝影

嘉義

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