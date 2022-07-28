中山大學醫學院成立 肝膽權威余明隆接首任院長

中山大學獲教育部通過成立醫學院，首任院長由生物醫學研究所合聘教授、高雄醫學大學醫學系講座教授兼醫學院肝炎研究中心主任余明隆出任，並兼任中山大學副校長。他期待透過社會關懷、垂直整合，遠距科技和醫療管理，讓後醫系畢業生連結母校資源與教學醫院，讓偏鄉也能享有醫學中心的服務。

58歲的余明隆是高雄子弟，高雄醫學大學醫學研究所博士，2014年起為中山大學生物醫學研究所合聘教授。余曾任高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長、高雄市立大同醫院院長、高雄醫學大學副校長等職。其專長為B型與C型肝炎、肝癌、消化學、生子生物學、轉譯醫學等。

曾明隆曾獲2012年科技部傑出研究獎殊榮，第29屆王民寧「學術研究成果對醫藥科技發展、國民健康和國家社會傑出貢獻獎」，首創C型肝炎個人化精準治療，為台灣肝膽權威，也參與擬定亞太C型肝炎治療準則且主筆制定2020年台灣C型肝炎治療準則。2021年榮獲「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2020）」／「終身科學影響力（1960-2020）」和「2020年度科學影響力」等殊榮。

「能在國家政策支持下到中山大學培育後醫系公費生，是使命的延伸。」余明隆表示，到偏鄉義診雖然辛苦，但在醫學生時代他就愛上偏鄉的純樸可愛，對偏鄉有豐厚感情，也一直思考如何協助偏鄉民眾。儘管人醫療、行政工作繁忙，28年來他從未間斷造訪偏鄉，近年更每月至澎湖、那瑪夏或桃源區，貫徹關懷偏鄉、平等醫療人權的行醫初衷。

余明隆曾到美國哈佛醫學院客座1年，發現哈佛沒有附設醫院，但與7家獨立教學醫院合作，有更多臨床師資、教學和異質性的病患供醫學生學習，與台灣現行各大學醫學院附設醫院的模式不同。

他認為，中山大學醫學院未來有高雄榮總、高雄長庚、奇美三家醫學中心作為教學醫院，並將與衛生福利部旗山醫院、衛福部澎湖醫院、花東高屏澎等不同偏鄉醫療院所醫療服務合作，是嶄新跨域融合的契機。

余明隆表示，中山大學後醫系將以培育關懷社會且具「博學、審問、慎思、明辨、篤行」素養跨領域公費醫學生為目標，培育具備人文關懷、優質醫術的未來醫師。