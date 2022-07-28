弘光科大暑期跨國混班夏令營 外籍生最愛學調台灣珍奶
弘光科技大學每年暑假舉辦跨國混班夏令營，今年邀請國內其他大學的外籍生參加，還有印尼、越南、日本姊妹校的同學線上同步上課，課程有彩妝、甜點製作、物理治療等，調製台灣珍珠奶茶最受外籍生歡迎，調製好馬上喝。
夏令營共10多堂課，3位外籍生去年參加過覺得有趣，今年再度報名，學生說，「這是很棒的夏令營，可以認識各國朋友，還能學到課本以外的知識與技能。」
弘光科大國際長田其虎表示，近年受到疫情影響，暑假跨國混班夏令營改邀請台灣的外籍生參加，今年5月起開放報名，名額很快額滿，篩選出47位學員，並邀請5所國外的姊妹校學生一起線上上課；為讓姊妹校學生更融入課程，將事先準備好課程教材寄給他們，共有23個國家的學生參加，也找了校內32名同學擔任學伴陪同，使外籍生很快融入課程。
田其虎指出，擔任夏令營學伴讓校內的學生可以認識各國文化，也能增加開口說英文機會，課程活動設計結合校內化妝品應用系、食品科技系、運動休閒系、餐旅管理系、文化創意產業系、物理治療系各系的特色，讓外籍學員認識不同領域專業，課程安排中，調製台灣的珍珠奶茶最受學生歡迎，學生自行調製、品嘗，也感受濃厚的台灣文化。
夏令營中，每堂課都有學伴協助外籍生，餐旅系大四學生李彬立說，他剛從義大利實習回來，得知暑假有這項活動便報名參加，認識各國學生也提升本身對各國文化的認識；幼兒保育系大三的學生徐可恩說，去年看到同學參加覺得很不錯，才決定報名擔任學伴，為期兩個禮拜的課程，讓她學習如何與同伴溝通，更讓自己有練習外文的機會。
烏克蘭籍的學生Artem Mozol說，參加夏令營每天活動都不一樣，感覺每一天都有新的體驗，「這活動很棒，課程安排的很好。」印度籍的學生Nidhi則說，活動內容很豐富，是一個很棒的經驗，大學生涯中一定要來體驗一次，也很感謝每位學伴對他們的照顧和安排。
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