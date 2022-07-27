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導護師被撞沒理賠、盼增保又遭人總卡 教部：持續爭取

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今天是全國教育局處長會議第二天，嘉義市教育處長林立生建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險。記者趙宥寧／攝影
今天是全國教育局處長會議第二天，嘉義市教育處長林立生建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險。記者趙宥寧／攝影

高雄市鳳翔國中梁姓體育教師去年站導護卻遭闖紅燈駕駛撞成重傷，至今仍未甦醒，教育部補助師生投保的校園公共意外險，因未涉及學校場地設施或管理疏失，保險公司拒賠。有地方教育處長提案，建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險，讓老師執勤時能夠多一份保障。教育部表示，持續向行政院爭取中。

今天是全國教育局處長會議第二天。嘉義市教育處長林立生提案，為了維護導護老師執勤時的生命財產安全，建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險，讓老師執勤時能夠多一份保障。

林立生也說，尤其現在學校都有替導護志工投保，因此建議教師能比照學生校外教學活動，替教師投保團體平安險或傷害險，確保若因執勤發生意外的導護老師都有保障。

高雄是教育局長謝文斌表示，先前高雄導護老師被車子撞，現在仍躺在醫院未甦醒，先前有替這名教師募款1400多萬，好在有社會善心捐款減輕教師家庭經濟重擔。希望教育部能給予進一步的協助，這也是全國各縣市各校都有的迫切需求。

教育部學務校安組長黃瀞儀表示，這段期間教育部也努力跟行政院人事總處爭取，卻受限公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，除了有但書規定情形外，不得再替人員投保額外保險。先前有向人總反映，希望能將教師排除在但書之外，卻仍未果。

黃瀞儀說，人總在回函中提及，去年4月已放寬意外要件也提高慰問金，已針對公教人員有保障，另外但書中的特殊職務，是指依照參與災害防救法、傳染病防治法所定相關工作，或從事彈藥製作、空中救災等，交通導護工作不符範圍。

黃瀞儀表示，站在教育部立場，還是要以維護老師為最大宗旨，會再找相關單位一起努力爭取；國教署長彭富源則補充，目前也考慮讓教師比照校外教學的方式納保，而非全學期的全年保，打算以此來突破。

教育部 行政院 教育局

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