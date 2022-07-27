導護師被撞沒理賠、盼增保又遭人總卡 教部：持續爭取

高雄市鳳翔國中梁姓體育教師去年站導護卻遭闖紅燈駕駛撞成重傷，至今仍未甦醒，教育部補助師生投保的校園公共意外險，因未涉及學校場地設施或管理疏失，保險公司拒賠。有地方教育處長提案，建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險，讓老師執勤時能夠多一份保障。教育部表示，持續向行政院爭取中。

今天是全國教育局處長會議第二天。嘉義市教育處長林立生提案，為了維護導護老師執勤時的生命財產安全，建議教育部儘速研議替學校導護老師投保額外平安險或傷害險，讓老師執勤時能夠多一份保障。

林立生也說，尤其現在學校都有替導護志工投保，因此建議教師能比照學生校外教學活動，替教師投保團體平安險或傷害險，確保若因執勤發生意外的導護老師都有保障。

高雄是教育局長謝文斌表示，先前高雄導護老師被車子撞，現在仍躺在醫院未甦醒，先前有替這名教師募款1400多萬，好在有社會善心捐款減輕教師家庭經濟重擔。希望教育部能給予進一步的協助，這也是全國各縣市各校都有的迫切需求。

教育部學務校安組長黃瀞儀表示，這段期間教育部也努力跟行政院人事總處爭取，卻受限公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，除了有但書規定情形外，不得再替人員投保額外保險。先前有向人總反映，希望能將教師排除在但書之外，卻仍未果。

黃瀞儀說，人總在回函中提及，去年4月已放寬意外要件也提高慰問金，已針對公教人員有保障，另外但書中的特殊職務，是指依照參與災害防救法、傳染病防治法所定相關工作，或從事彈藥製作、空中救災等，交通導護工作不符範圍。

黃瀞儀表示，站在教育部立場，還是要以維護老師為最大宗旨，會再找相關單位一起努力爭取；國教署長彭富源則補充，目前也考慮讓教師比照校外教學的方式納保，而非全學期的全年保，打算以此來突破。