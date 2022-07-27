快訊

相隔73天新冠病歿降回2字頭 1歲童MIS-C「爆肝」搶救中

直播／今增本土確診25521例 28病歿2個月來最少

撥開海中戰爭的迷霧 軍事雜誌：國軍必須準備「這武器」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

班班有冷氣將衍生維護汰換費 縣市憂沒錢處理老舊冷氣

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今天是全國教育局處長會議第二天。記者趙宥寧／攝影
今天是全國教育局處長會議第二天。記者趙宥寧／攝影

行政院推動「班班有冷氣」政策，預估2030年會衍伸汰換需求，恐對地方政府造成財政壓力。教育部今天表示，新冷氣將另行研議，但既有冷氣維護費與汰舊換新的費用，將納入一般性補助款，但縣市政府憂心教育預算被排擠，盼能專案補助。

至於高中職冷氣費能否由中央比照國中小一併補助，部長潘文忠坦言，台電公司為反映成本，對優惠電價很嚴謹，會持續與經濟部、台電溝通，希望（台電）哪天財務狀況好了就能來規畫。

今天是全國教育局處長會議第二天，台南市教育局長鄭新輝提案，一般性補助款額度有限，加上工程造價持續上漲，若將冷氣設備汰換經費納入，恐怕會排擠既有老舊校舍整建的經費額度。尤其一般補助款就是一塊餅，除了部分有錢直轄市無虞，其他縣市恐會經費短缺，好比台南有些教室冷氣已裝了15年，到現在仍找不到經費汰換。

教育部國教署長彭富源說明，中小學老舊校舍整建到111年，僅剩少數學校還未完成，各縣市需求已較前年度低，因此112年起才會將冷氣汰換費，一併納入一般性補助款指定項目。

彭富源說，請各縣市預先盤整學校冷氣汰換需求，並逐年納入一般性補助款辦理。至於因「班班有冷氣」政策而大量裝設的冷氣，將於119年度起將面臨汰換，他也承諾會提前評估後續處理方式。

至於「專案補助」的可行性？潘文忠表示，各縣市須逐年汰換冷氣狀況不一，好比台北市教室比較早裝設，但有些縣市在班班有冷氣政策前只有2成教室有裝，也導致汰換費用比較難透過「專案」來推動。

而根據現行規畫，教育部僅補助公立國中、國小等義務教育階段學校的冷氣電費及維護費，高中職目前仍採「使用者付費」，台北市政府教育局今天提案，高中職應和國中小一樣納入一般性補助。

潘文忠表示，台電為了反映成本，對於優惠電價很嚴謹，而台電也確實一直出現赤字。他表示，義務教育政府責無旁貸，但其他如高中或其他學校教育機構，「這個其實很為難」，將持續跟經濟部、台電來溝通，「希望（台電）哪天財務狀況好了就能來規畫。」

班班有冷氣 台電 潘文忠

延伸閱讀

影／元智大學教授遭爆違法赴中兼職？ 潘文忠：毋枉毋縱

影／推校園營養午餐業務 教部擬在國教署增飲食教育科

九月起生生用平板 資訊組長今年暑假苦不堪言

中小學8月底開學 潘文忠：不會要求須打幾劑疫苗

相關新聞

影／推校園營養午餐業務 教部擬在國教署增飲食教育科

111年全國教育局處長會議第二天，針對「推動偏鄉學校中央廚房計畫」專題報告。由於各縣市反映推動營養午餐人力有限，且食農教...

班班有冷氣將衍生維護汰換費 縣市憂沒錢處理老舊冷氣

行政院推動「班班有冷氣」政策，預估2030年會衍伸汰換需求，恐對地方政府造成財政壓力。教育部今天表示，新冷氣將另行研議，...

影／元智大學教授遭爆違法赴中兼職？ 潘文忠：毋枉毋縱

元智大學今天遭爆有多名教授赴中國大陸大學講學，教育部長潘文忠今天在全國教育局長會議中受訪證實，教育部先前有接獲檢舉信函，...

該選系還是選校？ 求職網：前者平均薪資多1.21倍

首屆「分科測驗」成績單即將寄送，同時自7月30日起選填志願，8月12日放榜。對於準大學新鮮人來說，到底是以「選系為主」，...

導護師被撞沒理賠、盼增保又遭人總卡 教部：持續爭取

高雄市鳳翔國中梁姓體育教師去年站導護卻遭闖紅燈駕駛撞成重傷，至今仍未甦醒，教育部補助師生投保的校園公共意外險，因未涉及學...

搶在學生論壇前凝聚共識？教部今邀多團體開考招座談會

新課綱首屆高三生今年六月剛畢業，高中師生對於新型考招制度、學習歷程檔案意見兩極，民間團體也召開多場記者會要求改革。教育部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。