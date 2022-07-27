班班有冷氣將衍生維護汰換費 縣市憂沒錢處理老舊冷氣

行政院推動「班班有冷氣」政策，預估2030年會衍伸汰換需求，恐對地方政府造成財政壓力。教育部今天表示，新冷氣將另行研議，但既有冷氣維護費與汰舊換新的費用，將納入一般性補助款，但縣市政府憂心教育預算被排擠，盼能專案補助。

至於高中職冷氣費能否由中央比照國中小一併補助，部長潘文忠坦言，台電公司為反映成本，對優惠電價很嚴謹，會持續與經濟部、台電溝通，希望（台電）哪天財務狀況好了就能來規畫。

今天是全國教育局處長會議第二天，台南市教育局長鄭新輝提案，一般性補助款額度有限，加上工程造價持續上漲，若將冷氣設備汰換經費納入，恐怕會排擠既有老舊校舍整建的經費額度。尤其一般補助款就是一塊餅，除了部分有錢直轄市無虞，其他縣市恐會經費短缺，好比台南有些教室冷氣已裝了15年，到現在仍找不到經費汰換。

教育部國教署長彭富源說明，中小學老舊校舍整建到111年，僅剩少數學校還未完成，各縣市需求已較前年度低，因此112年起才會將冷氣汰換費，一併納入一般性補助款指定項目。

彭富源說，請各縣市預先盤整學校冷氣汰換需求，並逐年納入一般性補助款辦理。至於因「班班有冷氣」政策而大量裝設的冷氣，將於119年度起將面臨汰換，他也承諾會提前評估後續處理方式。

至於「專案補助」的可行性？潘文忠表示，各縣市須逐年汰換冷氣狀況不一，好比台北市教室比較早裝設，但有些縣市在班班有冷氣政策前只有2成教室有裝，也導致汰換費用比較難透過「專案」來推動。

而根據現行規畫，教育部僅補助公立國中、國小等義務教育階段學校的冷氣電費及維護費，高中職目前仍採「使用者付費」，台北市政府教育局今天提案，高中職應和國中小一樣納入一般性補助。

潘文忠表示，台電為了反映成本，對於優惠電價很嚴謹，而台電也確實一直出現赤字。他表示，義務教育政府責無旁貸，但其他如高中或其他學校教育機構，「這個其實很為難」，將持續跟經濟部、台電來溝通，「希望（台電）哪天財務狀況好了就能來規畫。」