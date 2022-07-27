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搶在學生論壇前凝聚共識？教部今邀多團體開考招座談會

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱首屆高三生今年六月剛畢業，高中師生對於新型考招制度、學習歷程檔案意見兩極。本報資料照
新課綱首屆高三生今年六月剛畢業，高中師生對於新型考招制度、學習歷程檔案意見兩極。本報資料照

新課綱首屆高三生今年六月剛畢業，高中師生對於新型考招制度、學習歷程檔案意見兩極，民間團體也召開多場記者會要求改革。教育部將於今天下午舉行「考招制度與學習歷程座談會」，會中邀請學生代表、高中代表、教師團體代表、專家學者代表發表意見，這也是教育部有別於過往舉辦學習歷程檔案分享會，首次針對新課綱政策主動召開座談會蒐集意見。

據了解，教育部在7月22日發函相關團體，預告五天後將召開「考招制度與學習歷程座談會」，是與台灣青年民主協會，以及撰寫108課綱觀察報告的高中生團隊，將於今年8月11日舉辦「這次換我說－108課綱高中生論壇」活動有關，盼能在學生論壇前「凝聚共識」。

而在出席名單中，台灣青年民主協會以及撰寫108課綱觀察報告的高中生皆被列上，另還有眾多教師團體，以及大學專家學者代表；列席名單則包含大學招聯會、大考中心、國教署國中小教育組、技職司等。

對於是否趕在學生論壇前召開座談會，教育部主任秘書廖興國表示僅是巧合，且原本想更提早辦理，但限於全國教育局處長會議等業務，才選在今天舉行。

廖興國也說，在111學年度大學考招辦理完竣後，部長已指示成立新課綱制度檢討工作圈，對於各項考招議題將會同招聯會、大考中心廣納意見、凝聚共識作為後續精進參考。

根據今日議程，教育部考招制度與學習歷程座談會由高教司長朱俊彰親自主持，國教署則指派高中職組長張永傑代表出席。首場聚焦考招制度，將討論分科測驗考科規畫，包含是否加考國文、英文，以及分科測驗成績表示方式（級分制）與計算方式。

第二場則聚焦學習歷程檔案，包含如何協助學生製作學習歷程檔案，減少學生在製作過程的挫折，以及學生製作學習歷程檔案時，教師如何因應學生能力，給予適當的指導，在指導時應該注意哪些事項。

教育部表示，大學考招作業已告一段落，社會各界包括師生對於新課綱及考招制度業提出許多寶貴意見，目前正會同考招單位積極安排向師生代表徵詢相關建議，作為滾動修正、精進改善的參考。

廖興國表示，相關制度研討將持續進行，今天也會再視座談會的討論情形，決定後續是否將再加開其他座談會場次，並再設定其他主題、邀集各方單位一同來討論。

108課綱 教育部 國教署

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