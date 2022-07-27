影／元智大學教授遭爆違法赴中兼職？ 潘文忠：毋枉毋縱

元智大學今天遭爆有多名教授赴中國大陸大學講學，教育部長潘文忠今天在全國教育局長會議中受訪證實，教育部先前有接獲檢舉信函，當時也即刻函請元智大學逐一查證，在搜集事證後會循往例，會同陸委會等相關部會，並詳細查證，並秉持毋枉毋縱精神來處理，若查證屬實也會依相關規定進一步處理。

潘文忠表示，國內學者專家如到大陸的大學工作，本來就必須受兩岸人民關係條例及相關兼職規範，教育部先前也有獲得檢舉信函，因此也即刻函請元智大學說明，學校調查及當事人提供說明，但教育部認為仍有議題與現象，須再深入查證，因此也再一次函請學校徹底釐清。

潘文忠說，中國有很多資訊不是那麼公開明朗，教育部一定會要求查證釐清清楚，也曾有往例因詳細追查而做出裁處，也提醒所有學者專家，如果有參與國內機敏性研究，相關法規均訂有一定的規範，如去大陸地區講學，尤其有些單位是兩岸人民關係條例所不允許，學者專家要從事相關研究或講學時應清楚了解，避免受罰。

不過，被檢舉的元智大學副校長林志民，去年曾獲教育部頒授國家講座及學術獎，是否獲撤銷獎項？潘文忠表示，必須等事實釐清後，再依相關規定做出裁處。