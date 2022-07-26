九月起生生用平板 資訊組長今年暑假苦不堪言

全國教育局處長會議今起登場，今年主題是「數位學習・翻轉教育」，扣合九月後高中以下學校生生用平板政策，現場提供與會者人手一台行動載具，但這些載具卻是資訊組長今年暑假的夢魘。

有國中資訊組長抱怨，暑假要安排資訊研習，還要將剛到手的平板歸檔，開學後還要維管，業務量大到不敢想；也有高中教師說，近幾年校園筆電陸續「汰舊但不換新」，送來的全是平板，但平板不適用於各種教學場合，學生興致缺。

教育部年初宣布投入200億元推動中小學數位學習精進方案，其中九億全額補助全國中小學購買61萬台平板及平板充電車，已陸續配送至學校。教育部長潘文忠今天說，九月會讓生生用平板政策到位，儘管過去因防疫實施遠距教學，遠距教學也應成為校園日常，目標113年之前要百分之百完成在職教師數位增能培訓。

但正值暑假，平板入校後要納管，暑假還得安排教師數位增能研習，這些重擔全落在資訊組長、網管教師身上。台北市某國中教務主任表示，載具進來後，每個教師教學需求不同，資訊同仁必須協助安裝軟體，有時安裝也不是一次ok，遑論還要安裝到全校一百多台平板中，且未來是用無線網路，就怕「訊號打架」不穩定。

偏校則因行政編制小，沒有資訊組長僅有網管教師。某偏鄉國小教導主任表示，網管教師平常要協助資訊教育，還要管校內資訊硬體、資安，現在又要處理平板，網管教師暑假沒有行政加給，大家都是在做功德、義務幫忙。

全中教秘書長許麗吉指出，近幾年校園筆電陸續「汰舊但不換新」，送來的全是平板，但高中生要在課堂中製作報告與學習歷程檔案，從平板轉到電腦後版面全跑掉；中正高中資訊教師賴和隆認為，這項政策來得又急又快，買器材很簡單，師生後續如何運用才是大問題。

許麗吉建議，若要推動數位教學，應尊重教學現場需求，或給予平板與電腦的選擇彈性；全教總理事長侯俊良也說，推動方向應以教學現場需求為重，數位工具只是輔助學習，也不該用KPI精神要求學校執行多少使用量。

潘文忠在局處長會議會後記者會中表示，各縣市成立數位推動方案辦公室，協助學校統一採購，中央能幫忙完成就盡量完成，縣市與學校只負責選擇，但他也坦言，暑假期間確實很多載具陸續到校，也須要學校協助就定位，資訊組長確實辛苦。

資科司長郭伯臣表示，數位推動方案辦公室可協助學校安裝行動管理裝置系統（MDM），也可配合教學需求安裝相關軟體，降低管理人員負擔。另也在合約中載明維修條款，如果載具故障，一般學校廠商必須在十二小時內、離島學校廿四小時後修好，若修不好也提供備品，降低學校老師的麻煩。