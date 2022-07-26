鴻海教育基金會攜手台師大 助27所高中開課學AI

鴻海教育基金會與台灣師範大學合作，自2021年開始聘請講師，進入台北市五校聯盟（建中、北一女、附中、中山、成功）以及雙山聯盟（松山、麗山）等校，開設「AI人工智慧導論」微課程，由於反應熱烈，鴻海教育基金會於今年進一步攜手台師大開辦「高中AI教師培訓營」，讓教師可以自己開課，以便AI教育可以遍地開花。

「把老師教會，讓老師可以自己在校內開課，學生才能不分地區、不論貧富，都有機會學習到AI這個重要科技，」鴻海教育基金會執行長汪用和透露基金會開辦師培營的初衷。

師培營不但傳授圖像辨識、語音識別、神經網路架構等AI內容，還特別為老師們提供每個主題單元可以如何上課的教學細流、實做範例、教材、教案，以助老師快速習得開課所需的知識及技術，同時減少教師們備課摸索的時間， 讓老師可以很方便地在校內開課。

師培營吸引了30多位老師報名，雖然因為疫情緣故上課當天僅能有24位老師到場，但目前已有27所學校已向基金會表達將在2022年9月開始的新學年就開設AI人工智慧多元選修課程或是微課程，基金會也將免費提供基金會所出版的「人工智慧導論」教材予師生，更組建了社群平台，可隨時回答老師們授課教學上的各種疑問。

鴻海教育基金會執行長汪用和感謝老師們願意利用暑假時間來為孩子學習進修，共同為台灣的科技教育而努力，也希望透過老師們在校開設AI人工智慧導論課程，把最熱門的人工智慧新興科技介紹給高中生，讓學生儘早學習AI科技，不僅解碼科技的奧妙，也能探索自己的興趣志向，替未來做出更完善的準備。