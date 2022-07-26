北市首例校園Youbike捐贈案 政大水岸電梯站點落成

台北市日前完成首例校園Youbike捐贈案，經北市府場勘確定，國立政治大學於水岸電梯設立Youbike站點，設置10個車柱、9輛Youbike自行車。工程費用由華固基金會捐贈經費支應設置，政大校長郭明政表示，目前第一批設站已完成，希望日後繼續在社資、四維堂及棒球場等地設站。

校長郭明政今號召行政團隊與華固教育基金會、台北市政府交通局、Youbike微笑單車公司等於Youbike從動物園站點出發，沿途騎行欣賞景美溪河畔自行車道景緻，宣告政大水岸電梯Youbike站點落成。

校長郭明政表示，水岸電梯構想發源自前校長吳思華，並由各界捐款促成。水岸電梯規劃已達90%，加上Ubike架設，未來預期水岸電梯將成政大打卡的熱門景點。第一批設站讓目標完成度提升至92%，希望日後繼續在社資、四維堂及棒球場等地繼續設站，即可100%實現原有的規劃目標。

本次站點由北市府事前協助場勘、建議設置位置，並由華固基金會捐贈經費設置10個車柱、9輛Youbike自行車，後續則委託北市府接手管理。華固基金會建設工程部總經理廖文山也承諾，有機會願意再協助站點周邊綠、美化。

台北市政府交通局副局長葉梓銓則表示，台北市政府近期開始更新Youbike1.0系統至2.0，目前已架設1118站，預計年底達1200站。透過公私協力捐贈活動，希望藉此鼓勵團體投入捐贈，一起降低地球碳排放、共同為地球盡一份心力。

政大水岸電梯Youbike站點亦是第一個堤外臨景美溪畔自行車道設置站點，站點鄰近景美溪畔綠地、公園及運動場，搭乘水岸電梯向上可直接通往藝文中心、山上校區系館及自強宿舍等，再往上更可連接至登山步道，可活化水岸電梯使用率以外，也提供師生通勤、遊憩路線選擇。