北市首例校園Youbike捐贈案 政大水岸電梯站點落成
台北市日前完成首例校園Youbike捐贈案，經北市府場勘確定，國立政治大學於水岸電梯設立Youbike站點，設置10個車柱、9輛Youbike自行車。工程費用由華固基金會捐贈經費支應設置，政大校長郭明政表示，目前第一批設站已完成，希望日後繼續在社資、四維堂及棒球場等地設站。
校長郭明政今號召行政團隊與華固教育基金會、台北市政府交通局、Youbike微笑單車公司等於Youbike從動物園站點出發，沿途騎行欣賞景美溪河畔自行車道景緻，宣告政大水岸電梯Youbike站點落成。
校長郭明政表示，水岸電梯構想發源自前校長吳思華，並由各界捐款促成。水岸電梯規劃已達90%，加上Ubike架設，未來預期水岸電梯將成政大打卡的熱門景點。第一批設站讓目標完成度提升至92%，希望日後繼續在社資、四維堂及棒球場等地繼續設站，即可100%實現原有的規劃目標。
本次站點由北市府事前協助場勘、建議設置位置，並由華固基金會捐贈經費設置10個車柱、9輛Youbike自行車，後續則委託北市府接手管理。華固基金會建設工程部總經理廖文山也承諾，有機會願意再協助站點周邊綠、美化。
台北市政府交通局副局長葉梓銓則表示，台北市政府近期開始更新Youbike1.0系統至2.0，目前已架設1118站，預計年底達1200站。透過公私協力捐贈活動，希望藉此鼓勵團體投入捐贈，一起降低地球碳排放、共同為地球盡一份心力。
政大水岸電梯Youbike站點亦是第一個堤外臨景美溪畔自行車道設置站點，站點鄰近景美溪畔綠地、公園及運動場，搭乘水岸電梯向上可直接通往藝文中心、山上校區系館及自強宿舍等，再往上更可連接至登山步道，可活化水岸電梯使用率以外，也提供師生通勤、遊憩路線選擇。
政大表示，未來也將努力爭取於校園設置更多YouBike站點，除了嘉惠校內師生，也期待校友更熱愛回母校，更廣邀社會大眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言