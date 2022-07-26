情緒障礙學生缺乏協助 監委要求教育部給支援

校園情緒障礙學生缺乏協助，監察委員王幼玲、葉宜津調查指出，110學年度國小、國中及高中身心障礙學生人數共計9萬2638人，其中情緒行為障礙學生人數6979人，占7.53%，自閉症學生人數1萬5879人，占17.14%，要求教育部提供資源，協助學校有效處理。

監院教育及文化委員會昨天通過王幼玲、葉宜津所提的調查報告，發現各縣市雖設有各種輔導團隊，但僅台北市建置情緒行為支持團隊。監委要求教育部督同各地方政府，尋求對學生有效的支持援助，解除家庭及校園師生的緊張困境。

調查報告指出，情緒行為問題學生的行為樣態多變且複雜，學校與教師承受高度壓力，採用極端的處理方式，包括記過或要求家長或機構陪讀、帶回在家教育，甚至強行帶離、身體壓制及請警消人員強制就醫，不符合正向行為支持（PBS）原則，且形成校園對峙的氛圍，造成學生及家長處於壓力的環境。

根據監察院對全國107家兒童及少年安置機構的問卷調查，兒少機構總共收容2558人，當中具情緒行為問題之兒少計598人，占比高達23.4%。

監委說，部分具情緒行為問題的困難個案，併同有創傷症候群，需跨網絡資源之協助。但是有些縣市無法根據安置學生的需求配置資源，甚至對於跨區安置尚未設籍的學生，發出「逐客令」，要求限期離開該縣重新安置，違反特教法的規定，侵害學生的受教權益，也讓這些學生感受排斥及歧視，使其問題行為更為加劇。

監委說，早期師培並無相關課程，我國特教教師承受相較國外3.5倍工作量，承擔許多專業教學以外的工作。調查報告同時指出，學生欠缺以系統方式與社政、醫療資源橫向連結之平台與機制，教育單位未能介入成效之追蹤，主動提供三級預防資源，使資源盡早到位，待發生師生及同儕衝突後，才來尋求輔導團、巡迴教師、助理員及諮詢相關專業人員等特教資源，為時已晚。