快訊

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

如興驚爆財務危機...15億全民納稅錢恐也沒了 國發基金回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆、台中、高雄港也要有教保中心 8月中開班營運

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，也將名額開放給外部幼兒就讀。圖為高雄港職場教保中心示意圖。圖／港務公司提供
台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，也將名額開放給外部幼兒就讀。圖為高雄港職場教保中心示意圖。圖／港務公司提供

為了減輕家長的育兒負擔，台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，如今也將名額開放外部幼兒就讀，每個教保中心的招收名額為60名，收托年齡為2至6歲幼童，預計於111年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。

台灣港務公司表示，目前基隆委託由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」，台中則是委託由「財團法人星光教育基金會」，高雄則委託由「社團法人高雄巿社區教育協會」。

台灣港務公司表示，基隆港、台中港及高雄港等3處職場教保服務中心，不管是內部裝修及外部環境均以幼兒需求為發想，提供小朋友創造及想像力的適性啟蒙環境。其中基隆港職場教保中心規畫廣大的戶外遊戲空間，且因應職場教保中心之設置，中心所在之建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，整合家庭、親子相關資源。

至於台中港職場教保中心則是全新建物，基地面積約為1300坪，整體設計強調視覺穿透，跳脫一般方正格局，營造多元空間意象，增加小朋友在學習及活動上的美感體驗。

高雄港職場教保中心則是位於高雄港旅運中心二樓，是眺望高雄港區景色的最佳位置，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，與港區第一排的無敵海景互相搭配，呈現大海、大港的廣闊意象。

台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，也將名額開放給外部幼兒就讀。圖為台中港職場教保中心示意圖。圖／港務公司提供
台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，也將名額開放給外部幼兒就讀。圖為台中港職場教保中心示意圖。圖／港務公司提供

延伸閱讀

談2022 柯文哲：基隆只要民眾黨提名 謝國樑就落選

漢光海上聯合截擊實彈操演 蔡總統登基隆軍艦全程視導

民進黨基隆隊合拍JOJO立網美照 向市民宣告完成整隊

影／基隆「希望之丘」親子遊戲設施動工 打造夢想遊戲基地

相關新聞

基隆、台中、高雄港也要有教保中心 8月中開班營運

為了減輕家長的育兒負擔，台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，如今...

教育局處長會議睽違2年開實體 潘文忠謝縣市防疫

全國教育局處長會議睽違2年，今天在高雄市召開實體會議。教育部長潘文忠感謝縣市在疫情間的合作；高雄市副市長史哲說，從清零到...

港澳生可來台讀高中職及五專 41校線上聯展招生

台灣今年首度開放港澳籍生來台讀高中職或五專，今年全台共有32所高中職與9所五專向港澳生招手，且各校對港澳招生科別不同，包...

新竹縣成立數位學習推動辦公室 偏鄉學校生生有平板

新竹縣數位學習推動辦公室今天上午正式在新竹縣教網中心揭牌，象徵新竹縣的文化科技智慧城藍圖又更進一步，未來辦公室將編列經費...

蔡英文接見2022科展代表團 大讚中山女高學妹很優秀

蔡英文總統今天上午接見「我國參加2022年各國國際科學展覽會代表團」，恭喜代表團取得好成績，也期許同學們未來發揮自己的專...

私校搶生加不能續招壓力 高雄公立高中職力固生源

高雄區高中職免試入學已完成報到，高雄市教育局表示，111學年度高市市立高中報到率為95.42%、市立高職報到率為96.25%。基於招生穩定，市立學校除六龜高中及部分學校進修部可續招，其餘公立學校（日校）都不能續招。避免私校挖生搶人，公立社區化高中職也要努力彰顯特色鞏固生源。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。