基隆、台中、高雄港也要有教保中心 8月中開班營運

為了減輕家長的育兒負擔，台灣港務公司在基隆港、台中港、高雄港等三處建置職場教保中心，提供員工(孫)子女優先登記就讀，如今也將名額開放外部幼兒就讀，每個教保中心的招收名額為60名，收托年齡為2至6歲幼童，預計於111年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。

台灣港務公司表示，目前基隆委託由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」，台中則是委託由「財團法人星光教育基金會」，高雄則委託由「社團法人高雄巿社區教育協會」。

台灣港務公司表示，基隆港、台中港及高雄港等3處職場教保服務中心，不管是內部裝修及外部環境均以幼兒需求為發想，提供小朋友創造及想像力的適性啟蒙環境。其中基隆港職場教保中心規畫廣大的戶外遊戲空間，且因應職場教保中心之設置，中心所在之建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，整合家庭、親子相關資源。

至於台中港職場教保中心則是全新建物，基地面積約為1300坪，整體設計強調視覺穿透，跳脫一般方正格局，營造多元空間意象，增加小朋友在學習及活動上的美感體驗。