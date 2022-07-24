私校搶生加不能續招壓力 高雄公立高中職力固生源

高雄區高中職免試入學已完成報到，高雄市教育局表示，111學年度高市市立高中報到率為95.42%、市立高職報到率為96.25%。市立學校除六龜高中及部分學校進修部可續招，其餘公立學校都不能續招，避免私校挖生搶人，公立社區化高中職也要努力彰顯特色鞏固生源。

高雄市教育局表示，111學年度高雄區報名免試入學學生有1萬6048名，較上學年度減少865名學生。今年高雄區整體招生情況，公立高中職招生率99.45%，缺額多在私立高中職、進修部。各校目前已依報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格；如報到後欲聲明放棄錄取資格者，可於7月25日下午2點前提出申請。

依報到作業統計結果，111學年度高市市立高中報到率為95.42%、市立高職報到率為96.25%。女今年新生報到人數為762人，已報到755人，新生總人數還要加上其他特殊安置的學生。

小港高中校長陳建民表示，在少子化浪潮下，公立社區型高中招生也面臨挑戰，但小港高中逆勢成長，去年報到率為94%，今年更提升到95.7%。為了增加地方對小港高中辦學信心，他開始去議員服務處招生，甚至走進國中升學補習班招生，介紹學校特色；並針對台電、中油產學合作班，加強宣導在地人才、在地栽培、在地就業的在地幸福產業鏈，得到家長認同，也成功留住學生。

一位高職校長反映，公立高中職雖然都滿招，但前有私校搶學生、後有不能續招的壓力，萬一報到率不好，直接要面對的就是下學年的減班。高雄市的私校今年也都沒有滿招，都是少子化的影響，再加上確診學生以外加方式錄取，對私校招生來說更是雪上加霜。所以不管公、私立學校，大家都是剉咧等！