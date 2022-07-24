私校搶生加不能續招壓力 高雄公立高中職力固生源
高雄區高中職免試入學已完成報到，高雄市教育局表示，111學年度高市市立高中報到率為95.42%、市立高職報到率為96.25%。市立學校除六龜高中及部分學校進修部可續招，其餘公立學校都不能續招，避免私校挖生搶人，公立社區化高中職也要努力彰顯特色鞏固生源。
高雄市教育局表示，111學年度高雄區報名免試入學學生有1萬6048名，較上學年度減少865名學生。今年高雄區整體招生情況，公立高中職招生率99.45%，缺額多在私立高中職、進修部。各校目前已依報到方式辦理報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格；如報到後欲聲明放棄錄取資格者，可於7月25日下午2點前提出申請。
依報到作業統計結果，111學年度高市市立高中報到率為95.42%、市立高職報到率為96.25%。女今年新生報到人數為762人，已報到755人，新生總人數還要加上其他特殊安置的學生。
小港高中校長陳建民表示，在少子化浪潮下，公立社區型高中招生也面臨挑戰，但小港高中逆勢成長，去年報到率為94%，今年更提升到95.7%。為了增加地方對小港高中辦學信心，他開始去議員服務處招生，甚至走進國中升學補習班招生，介紹學校特色；並針對台電、中油產學合作班，加強宣導在地人才、在地栽培、在地就業的在地幸福產業鏈，得到家長認同，也成功留住學生。
一位高職校長反映，公立高中職雖然都滿招，但前有私校搶學生、後有不能續招的壓力，萬一報到率不好，直接要面對的就是下學年的減班。高雄市的私校今年也都沒有滿招，都是少子化的影響，再加上確診學生以外加方式錄取，對私校招生來說更是雪上加霜。所以不管公、私立學校，大家都是剉咧等！
教育局表示，有關續招作業，國立及署轄學校會依國教署核定續招的名額；教育局主管學校部分，私立學校未逾招生名額時得辦理續招，市立學校除六龜高中及部分學校進修部因特殊地理因素及體制得辦理續招外，其餘公立學校原則上基於招生穩定，以不辦理續招為原則。
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