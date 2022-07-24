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台中市擴增2歲幼幼班 育兒津貼8月起再加碼

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市公幼倍增計畫達成率已超標，也加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」。圖／台中市政府提供
台中市公幼倍增計畫達成率已超標，也加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」。圖／台中市政府提供

台中市公幼倍增計畫達成率已超標，也加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，今年8月份111學年度也將增班，預計4個學年度可增加逾200班。另外，2至4歲育兒津貼8月1日起加碼，就讀私立幼兒園或家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，家長育兒負擔再減輕。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕上任後至111學年度公幼增加了214班，「公幼倍增」政策達成率119%。幼兒園收3歲以上的幼兒，但2至3歲幼兒上的「幼幼班」仍供不應求，2018年公共化幼兒園「幼幼班」僅6班，收72人，今年8月份111學年度公幼的「幼幼班」將增加到79班，可招生1189位2至3歲幼兒。

楊振昇說，除公幼增設「幼幼班」，也鼓勵私幼增班，從110學年度規畫至113學年度，目標是每學年度公私協力增50班， 110學年度公、私幼已分別增設「幼幼班」32班、19班，共51班達標；今年8月公幼將新增36班「幼幼班」，私幼也將增班，預計4個學年度可增逾200班，並持續盤點資源與餘裕空間加速設置幼幼班，鼓勵私幼招收2歲幼兒。

另外，8月1日起育兒負擔可減輕，2至4歲幼兒育兒津貼再加碼，就讀私立幼兒園或家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，第一胎家長可領5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。幼兒就學費用也降低，8月起幼兒就讀公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園，每月費用全部調降500元。

幼兒園 公幼 育兒津貼

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