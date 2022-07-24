營養午餐吃石斑魚 教長撇談禁輸陸 家長：錯失教育良機

政院補助6億元讓全國中小學9月起到12月每月都能吃到一餐石斑魚。教育部長潘文忠說，給學童吃石斑魚不是因為無法輸陸，而是因為想讓全國孩童都有機會嚐到珍貴食材，他還保證不會有刺。對此，家長團體認為，政府不敢承認石斑魚是因被滯銷，逼不得已才內銷，潘文忠的說法已經讓石斑魚成為「謊言食材」，失去絕佳的教育時機。

教育部長潘文忠昨受訪時表示，中國大陸對我方農產品屢屢依據政治考量禁止，而非從食安角度出發。教育部和農委會不是為了消化無法輸陸的石斑魚，而是石斑魚本身是珍貴食材，行政院額外給予專款經費補助，讓全國學生都有機會品嚐。

潘文忠也談到，石斑魚納入營養午餐食材，農委會一定會做好食安檢查，最安全、符合標準的食材才會提供給營養午餐，食材處理上甚至不會有魚刺，也擬定好一套烹飪方式，會讓學生品嘗到安全、鮮美的石斑魚。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，石斑魚原本是用來辦大宴、彰顯氣派菜色的食材，這次營養午餐有機會出現石斑魚，大家都知道是因為中國大陸不買，才有剩餘食材。

高鈺淳表示，政府這次高額補助營養午餐，應該要藉此讓孩子知道吃下這條魚，絕對不只是營養好吃而已，而是台灣面對的國際情勢以及漁民困境，也代表對台灣漁民的支持。原本一個很好的教育機會，卻因政府不敢承認，讓石斑魚成為謊言食材。

潘文忠昨天也保證，石斑魚一定無刺，家長不用擔心。嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，2、3公斤的龍膽石斑切成魚排，基本上都可以無刺，許多消費者反應最近吃到多刺的石斑魚，大多都是此次大陸禁止輸入事件的龍虎斑，因要端上桌，受限餐盤大小，體積比較小、輪切後魚刺也比較多。農委會漁業署署長張致盛表示，無論是龍膽石斑或者龍虎石斑養到足夠大小，加工過程都容易做成無刺魚排。