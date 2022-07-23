影／龍膽石斑入營養午餐 教長保證做好食安、挑掉魚刺

中國大陸自6月中旬起暫停台灣石斑魚輸入，並稱石斑魚含禁藥恐致癌。行政院日前提撥6億元補助中小學營養午餐每月吃一次龍膽石斑，教育部長潘文忠今天表示，符合安全標準的食材才會提供給學生。中國大陸對我方農產品屢屢採用政治考量，而非食安考量，但台灣農產品都很優質，希望推廣入校讓學生都有機會品嚐。

中國大陸今年6月以藥物殘留為由，全面暫停台灣石斑魚輸入，但農委會當時已回應，針對11家養殖場進行魚體、池水等採檢，均未檢出藥物殘留。

教育部近期則與農委會合作，並由行政院撥款6億元，自今年9月起至年底，中小學營養午餐每個月都可吃到一次龍膽石斑。

潘文忠今天接受媒體聯訪時被問到，大陸以禁藥為由禁止台石斑魚輸入，各界擔心食安問題將燒到校園，能否承諾石斑魚均無食安疑慮？潘文忠說，近期農委會協助調度，並高密度檢查食材，農委會也於詳細的規畫下做好食安檢查，一定是最安全、符合標準的食材才會提供給學生，石斑魚當然也不例外。

潘文忠表示，石斑魚納入營養午餐食材，農委會先前已做好縝密規畫，食材處理上甚至不會有魚刺，也擬定好一套烹飪方式，會讓學生品嘗到安全、鮮美的石斑魚。

潘文忠也說，中國大陸對我方農產品屢屢依據「政治考量」，而非從食安出發，台灣的農產品都很優質，教育部和農委會不是為了要消化無法輸陸的石斑魚，而是石斑魚本身就是珍貴的海鮮食材，因此行政院額外給予專款經費補助，不影響學生餐費也不使用教育部現有預算，讓全國學生都有機會品嚐到石斑魚。