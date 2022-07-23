五華國小班級數年年增盼蓋新校舍 新北教育局：評估中

新北三重五華國小距離台北市僅一橋之隔，校方反映，不少北市家長選擇來就讀，加上仁義重劃區內建案漸增，近年班級數逐漸增加，盼市府協助評估興建新校舍大樓；民代認為，五華國小嚴重空間不足，加上幼兒園班級共83班，蓋新大樓勢在必行；新北教育局表示，將考量就學需求，審議評估報告。

五華國小位於重陽大橋旁，交通便利，不少北市家長選擇讓孩子來新北就讀。不少學校因少子化影響面臨減班危機，五華國小的班級數逐年增加，從原本的60班，110學年有75班，111學年預估增加至77班，再加上幼兒園班級，總計有83班。

新北市議員李翁月娥指出，校方跟家長會向市府反映許久，但都沒有得到回應，她評估周邊的義學重劃區建案增加，完工後預計有將近6330戶入住；另仁義段自辦都更預計興建1274戶住宅，總計將新增約7604戶家庭，未來可能再增加2萬人口移入，也會帶動就學人數。

李翁月娥認為，興建新校舍勢在必行，但現在原物料上漲，評估經費可能要4億元，光靠教育局絕對不夠，必須透過各局處之間協調，將停車場、公托等設施納入討論，在最短時間內加緊腳步，最慢明年過年一定要動工。

五華國小校長吳正雄說，目前學校班級已趨近飽和，但為了讓學生就近上學，不得已將專科教室挪做學生班級做使用，即便如此，2年後也會再面臨教室不夠用的困境。

新北市教育局表示，目前五華國小共77班，評估學校未來5年學生增減趨勢，加上鄰近仁義重劃區建案發展情形，今年5月已補助學校經費辦理「興建教學大樓可行性評估」，後續將考量學生就學需求，儘速審議評估報告。

另外，李翁月娥表示，五華國小門口並無遮蔽物，上、放學時，學童都必須在陽光下曝曬或是在門口淋雨，等待家長來接送，尤其幼兒園學童每天上學都必須在門口等待30分鐘才能進到教室。