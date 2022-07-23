北市46校營養午餐漲價 議員：10年來調漲校數第2多

物價波動，台北市議員汪志冰指出，北市今年已有46所學校決議調漲營養午餐，是10年來調漲校數第二多的一次，僅次於2015年的49所，調整金額從2至10元不等，平均漲6.7元，以一年上課約200天，下學年家長將多負擔1340元，以今年平均營養午餐費57元來算，一年多1萬1400元，她要求市府應給予額外補助。

教育局指出，營養午餐已有補助，若家長繳納一餐費用為57元，則廠商實際備餐金額約可達73元，去年提供學校午餐相關補助經費總計已約4億。

據台北市每位學生每餐營養午餐費用的組成，教育部「三章一Q」今年5月自6元調升補助至10元、教育局三蔬一米，今年2月從4元多調高補助至6元，其餘是家長的自費，收費調整是以年度做計算，學校每學年與廠商簽訂契約，期間原則不調整餐費，調價機制是透過問卷調查家長意願，並經各學校午餐供應委員會決議後調價。

汪志冰說，台北市公立高中以下學校共240所，其中216所有提供營養午餐，北市供應團膳的業者共有15家廠商，營養午餐在家長自費部分，從106學年度迄今有94所學校調整，平均漲幅為6.2元，更有13所學校有二次調整情況。

今年有46所學校調漲，汪志冰說，教育局為讓學童吃得健康、更營養特別補助三蔬一米有機食材外，應該加入經濟局勢的考量，如2008年的金融海嘯、2019年開始的新冠疫情，造成的通貨膨脹，予以建立機制，在一個時間段內的物價指數超過標準值，則採取滾動式的額外補助措施，否則父母沉重的負擔，恐變成少子化的魔咒。

教育局表示，單次調增以10元為上限，110學年度學校營養午餐餐費平均為55元，111學年度計有46校調漲餐費，平均調漲約6元，調漲後平均餐費約57元，較110學年度平均餐費增加2元。

教育局指出，除了重視午餐品質，也會顧及家長負擔，已持續給予營養午餐補助。自111年2月14日起補助國中小學校午餐每周供應3次有機蔬菜及1次有機米，每周補助約30元，平均每日6元；教育部推動學校午餐使用國產溯源的「三章一Q」食材，補助每生每餐10元，總計北市校園午餐單餐費用，除家長自行繳納金額外，可再加16元補助金。