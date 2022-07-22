國中小AI機器人賽新北登場 全台20校競技3隊獲獎

關懷台灣文教基金會與新北市府教育局今天在野柳舉辦AI機器人挑戰賽，驗收科技學習成果，是否能控制機器人走出簡易迷宮。全台20所學校組成聯隊競賽，結果共有3支隊伍獲獎。

新北市政府教育局今天表示，與關懷台灣文教基金會合作扎根AI（人工智慧）教育，搭配108課綱素養教育、學習履歷及適性揚才，從國小5、6年級培養學生興趣，至國中7、8年級持續加深加廣、循序漸進，累積面對未來挑戰的知識、能力及態度。

新北市教育局長張明文在新聞稿指出，全球已逐步邁向AI世代，資訊能力是未來趨勢，也是提升學生競爭力重要關鍵能力。兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在學期間舉辦線上交流活動，在不同情境透過專題實作，培養學童批判思考、溝通、合作、創新、解決問題的能力。

關懷台灣文教基金會董事長李濤表示，長期辦理機器人及AI扎根計畫，以遊戲方式啟動偏鄉學子興趣；自民國106年起已幫助全台逾2000名偏鄉及家境弱勢國中小生，建立學習自信、快樂找尋知識、找到自身優勢翻轉人生。

新北市教育局指出，21日至22日在野柳的飯店舉辦2天1夜AI機器人挑戰賽實體活動，提供偏遠地區弱勢學生優先參加，讓學生有設計機器人創作舞台，激發潛能及創意。包括台中、台南及屏東等縣市共20校、200名國中小師生參賽。

新北市大鵬國小學生林韋衫表示，透過機器人課程不斷嘗試，不懂就去請教別人，自己能控制機器人走出簡易迷宮，非常有成就感。活動與不同縣市的同學共同學習，以不同角度思考，收穫豐富。

台中市東華國中學生劉明弘說，透過機器人課程與同學交流，讓內向的他變得較主動、敢開口，提升解決問題的能力。

台南市山上國中學生戴子茹表示，機器人課程是為未來鋪路，可以大開眼界探索世界，實現自己的夢想。

教育局指出，各學校組成聯隊，透過溝通協調、團體合作、腦力激盪競賽。獲獎的3支隊伍，分別是國中「東龍達萬隊」，由新北萬里、新北達觀、台中東華、台中龍津、屏東潮州等5所國中師生組成。

國小「叫我88隊」，由新北達觀、新北大鵬、新北雙城、台南山上、屏東潮州等5所國小師生組成。國小「勝利小組隊」由新北安坑、新北達觀、新北崁腳、屏東潮州等4所國小師生組成。