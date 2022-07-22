停課退費沒紓困、電費又要漲吃不消 新竹補教業1成倒閉

疫情衝擊產業新竹市補教業、幼教業者陳情直指校園防疫停課標準與指揮中心大方向矛盾，更不滿今年以來毫無紓困補助，「只有稀少的快篩試劑」，已有1成補教業者不堪虧損倒閉，剩下業者都在苦撐。民眾黨市長參選人高虹安今天透過視訊陪同開記者會，盼政府正視業者困境。

高虹安雖然昨天確診，但今天仍以遠距視訊方式開記者會，現場由黨籍議員李國璋、南區市議員參選人許登淇、新竹市補習教育協會常務理事蔡宏隆、常務監事陳堃瑋與新竹市兒童教保聯合協會理事長吳貞儀接力發言。

蔡宏隆說，只要班上有學生確診就要全班停課，衍生退費問題由業者承擔，但房租、人事開銷仍要正常支出，「政府機關今年完全沒有補助，連電費都還要漲價」，加重業者負擔。他也認為邊境逐步開放，停課防疫標準還是過於嚴格，有值得檢討空間。

「已經有1成業者申請撤案了！」蔡宏隆也無奈，從去年到今年疫情停課等衝擊，業者都是配合防疫措施，但今年連紓困貸款也都沒有，顯然政府遺忘了補教業者，但其實補習課後照顧班有代替學校與家庭一定功能，否則孩子暑假何去從？政府要重視。

常務監事陳堃瑋則說，去年5月三級警戒大停課，補教業成了重災區，關門、倒閉都有，今年停課新竹縣市標準不同調，竹縣補習班一律停課、竹市請業者自主決定，也讓業者為難，政府應協助補教業者度過難關。

「每個月電費至少負擔十幾萬元！」吳貞儀也說，國門鬆綁及口罩政策放寬的情況下，近日幼兒園確診停課頻繁，已經造成困擾，建議調整停課標準改為一人確診，其他學生篩陰就上課，讓學習不中斷，也希望政府凍漲幼兒園、托嬰中心電費，減輕負擔。

高虹安說，正逢暑假，許多家長會將孩子送至全天安親課後照顧班，倘若班上有學童染疫又將面臨停課，後續成本又將回歸業者自行承擔，這對於補教業者而言不僅不公平，也是很大的風險與負擔。