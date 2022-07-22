影／蔡英文為中山半導體學院揭牌 相信台灣會更被看見

蔡英文總統今早南下高雄主持中山大學半導體學院揭牌，她表示，半導體是台灣重要產業，2021產值突破4兆、被動元件，電子零組件相關的產業產值總計5.5兆，未來七家與中山大學合作的在地企業，10年內也將再投入9億經費，相信台灣未來會更被看見。

蔡英文表示，今年3月她來參加中山大學國際金融研究學院揭牌，今天再來半導體及重點科技研究學院揭牌，感謝中大學山配合政府政策，在短時間內即能成立兩所學院。這代表中山大學有強勁的教學研能量，展現共同培養人才，強化產化產業競爭力的決心。

她也說，這次半導體學院成立，感謝中山大學副校長黃義佑毅然辭去職務，扛下半導體首任院長大任。她轉頭詢問黃，「你有確定會比副校長職務比較好嗎？」，台下笑成一片。

蔡英文說，中山半導體學院招120人，今年6月一放榜，一個月內就報到額滿，代表學生對學校有信心，對半導體產業的前景也看好。

「台灣半導體是重要的產業，2021總產值已突破4兆美元，被動元件，電子零組件相關的產業，總計5.5兆產值」，蔡英文說，這展現國際對半導體產業的需求，而中山大學鎖定封測及電子零組件產業，將讓台灣半導體產業在人才培育上更加完整。

尤具意義的是，與中山大學合作的七大企業，都是高雄重要企業，未來10年將投入9億經費，與政府一起培育重點人才，促成產業發展。