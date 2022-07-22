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二本松砲台遺址 苗栗爭取登錄史蹟類有形文化資產
苗栗縣泰安鄉司馬限林道的「二本松Balihun砲台」遺址，經提報爭取登錄縣內的史蹟類有形文化資產，縣府文化觀光局今天上午舉辦公聽會，向民眾解說砲台始末及有形文資登錄基準，同時聽取建議。
文觀局指出，砲台的存在，歷史上是大安溪北勢群泰雅族祖先捍衛土地家園、傳統文化的象徵，也呈現泰雅族祖先犧牲的真實故事。
文觀局指出，二本松Balihun砲台位於苗栗縣泰安鄉司馬限林道（苗61縣道）15.3公里處； 日治時期1911年，佐久間總督進行理番事業，組織大規模討伐部隊，威嚇鎮壓原住民，同年4月至6月間討伐北勢番（今泰安南三村一帶），4月24日警部補丸清田在盡尾山南麓殉職。
後來日人設立二本松下方砲台因此以丸田名之，日本政府用以監控居住在大安溪畔的北勢群原住民部落；砲台的存在，在歷史上是大安溪北勢群泰雅族祖先捍衛土地家園、傳統文化的象徵，也紀念大安溪泰雅族北勢群泰雅先人，呈現泰雅族先祖犧牲的真實故事。
公聽會上午在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心視聽室辦理，邀請提報單位苗栗縣原住民事務中心及苗栗縣有形文化資產審議委員，為民眾解說「二本松Balihun砲台」始末及有形文化資產登錄基準，希望 大家更了解二本松Balihun砲台。
文觀局長林彥甫表示，史蹟文化資產的登錄涉及地理空間指認、歷史觀點詮釋與解讀等議題，與其他類型文化資產比較，處理起來相對複雜，苗栗縣目前尚未有史蹟文化資產的登錄，希望透過這場公聽會讓大眾對於縣內有形文化有更深認識、強化文化資產與在地居民的歷史連結。
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