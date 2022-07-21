九月營養午餐吃得到龍膽石斑 餐盒公會出食譜教烹調

教育部結合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，規劃今年九月起將龍膽石斑納入中小學午餐菜單，至年底中小學生營養午餐每個月都可吃到一次龍膽石斑。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會也表示，石斑魚屬於高價魚種，也正規劃出書，指導團膳業者、廚工料理國產魚，物盡其用。

教育部長潘文忠今天表示，中小學營養午餐將加碼6億元，今年九月起至年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜，且不會影響原來學校餐點規劃所需要的費用，整體經費全由政府補助。

潘文忠業也說明解釋，台灣優質農產品受到政治干預很可惜，但不會為了消化農產品就特別規劃讓學生食用，過去也沒有這樣做，是因為石斑魚是珍貴魚類食材，在家中都也不易吃到，於是規劃預算讓學生品嚐。

國教署也於會後表示，教育部跟農委會是為了讓學生品嘗國家優質海鮮食材，規劃國中小學營養午餐從今年九月開學到年底，每月一次食用石斑魚。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，全國聯合會曾向養殖業者提議，希望協助優質魚種進入校園，但石斑魚價位高，各縣市辦理營養午餐時不易負擔，因此全國聯合會協同全國近130家、近九成的午餐團膳業者連署，支持石斑魚進入校園，並將連署書遞交農委會，配合食農教育由政府補助6億推廣入校。

配合石斑魚進入校園，陳明信也說，由於營養午餐需去魚刺，因此選用體型較大的龍膽石斑，全國聯合會將推出50道國產魚相關料理書籍，教導團膳業者、學校廚工料理國產魚，預計九月出版並發放給各校。

陳明信舉例，由於石斑魚屬高價魚種，炸魚排雖好保存但吃不出原味，清蒸則不便於大量製成，因此建議團膳業者，可將魚肉切丁佐以彩椒、洋蔥以翻炒烹調，或用蠔油、紅燒等方式。