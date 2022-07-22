別小看孩子的潛能！陳立：只要你願意，天下孩子都可以被造就！

台東的孩子，一家考上兩個台大醫科，可能嗎？對許多偏鄉弱勢孩子來說，學習道路上滿是荊棘坎坷。陳立教育集團創辦人陳立，卻用實際教導證明，只要提供適切的資源，幫助孩子扎根硬實力，天下每個孩子都可以「被造就」，拿回教育主導權，讓生命發光發熱！

「老師好，我是蔡僑恩，跟您報告，我在今年大學入學利用個人申請錄取台大醫學系，謝謝老師多年的教導，我以後也會繼續努力！」今年大考放榜，陳立收到來自台東孩子的簡訊，讓陳立滿是感動和震撼。

蔡僑恩是台東台大菁英班第三位考進台大醫學的學生，哥哥蔡嘉峻目前是台大醫學系二年級高材生。在台東，一個家裡，出現兩個台大醫科，過去幾乎是不可能的事。

前不久，台東高中一名老師和學生對賭，只要考上台大將封街放鞭炮，結果學生放榜錄取台大昆蟲系，老師依約沿街放鞭炮慶賀。這名考上台大的孩子陳品燊，也是陳立的學生。

圖／陳立教育提供

這不是特例故事。陳立，12年來幫助台東的孩子達成了不可能任務，寫下一篇又一篇勵志的教育翻轉故事。背後，藏著自己苦過痛過，因此更渴望幫助每個孩子都有起跑點，可以看到未來的希望。

自己苦過 更希望幫孩子勇敢實現夢想陳立是家中獨子，就讀清大三年級時，父親中風，他為了籌措醫藥費與支撐家計，開始兼職家教，意外踏入補教界。執教44年來，陳立教育集團成為全台最大教育集團，橫跨高中、國中、國小等產品線，學生超過3萬人；陳立教育基金會更在台東、屏東等偏鄉默默付出12年，培養近3千名孩子成為小菁英。

從2010年開始，陳立在台東進行數學公益「翻轉實驗」。他許下三個承諾：（1）培養台東孩子考上醫學院，解決台東缺重症醫療的醫生的問題。（2）讓台東拿回城市教育的對話權。（3）讓台東孩子看世界，也讓世界看見台東孩子的優秀。

2011年，陳立帶著台東科學小菁英第一屆同學，到台北參加奧林匹亞競賽後，師生們一起在台灣大學門口合影。

圖／陳立教育提供

當時，陳立對孩子說：「台大是你們未來要就讀的學校，今天先來合影」。照片中，就可以看見蔡嘉峻、蔡僑恩兄妹，以及臺東台大菁英班第一位考進台大醫學系的學生呂真小學的樣子。

如今，夢想已經逐步開花結果，台東孩子在國際數學競賽中拿下無數面金牌，有三位孩子考上台大醫科；陳立的大愛，促成台東孩子勇敢實現夢想。

只要願意 每個孩子都可以被造就

陳立堅信，每個孩子都具有相當大的潛能和天賦，未來的路會走得不一樣，關鍵在於學習資源掌握的不同。

圖／陳立教育提供

陳立認為，掌握學習資源，指得不是家裡有沒有錢，而是指「對上」能不能不恥下問、勇於跨越未知；「對下」能不能持續努力，累積成就感和信心。只要越努力，資源就可以越多，學習資源掌握得越好，未來就更能發光發熱。

陳立期許，已有豐厚資源的孩子能珍惜所有，好好努力；沒有豐厚資源的孩子，可以想辦法透過努力，去尋找資源。

「人都會因為自己的界限，忘記了自己原來可以創造不可能。」陳立在台東、新竹、屏東、恆春等地興辦科學小菁英，破除偏鄉父母的心理界限，證明偏鄉的孩子只要善用資源，就可以拿回教育主導權「相信才看得見，能結出果實，才會被看見。」

生命唯有卓越，才能在世界最高峰對話。無論疫情、通膨多麼嚴重，孩子追求卓越的決心，絕對不能被怠惰。無論多辛苦，陳立都堅持帶著一個又一個孩子，看到世界，也讓世界看到我們的孩子，「只要您的孩子願意，天下孩子都可以造就！」