職場生存靠持續挑戰自我 語言能力就是你的快速通關Pass

隨著雙語政策推動，國內從教育現場到職場，從基礎養成教育到業界招募人才，國內整體風氣一直在朝「雙語」方向前進。

全國中小學陸續施行全英語教學，以擴大學生使用英語範圍，希望未來可順利銜接大學端的全英語(EMI)課程。全國各大學則是增加全英語課程比例，推動多項措施讓雙語融入校園。而國考、教師甄試逐年增設英語聽讀說寫能力門檻（詳附表），優先延攬具良好英語說寫表達能力的人才。

圖／GEPT網站截圖

年輕世代不論是即將就業的社會新鮮人、教育工作者、上班族、國考族，有感於職涯發展的需要，普遍把精進英語力、取得英語能力證明，當做督促自己前進的動力，為自己的資歷增加特色亮點。

進入職場前後 都要持續精進語言能力

目前任教於北市國中社會科林莉婷老師說：多年前英語能力不是當時職場工作必備，加上當時教師工作繁忙，因此沒有積極準備自己的英語證照。近年巿府教育局鼓勵老師參加雙語研習，自己也希望帶給學生更多面向的刺激，於是時隔多年，她以挑戰全民英檢中高級測驗，來督促自己精進。

在地方政府任職的公務員Sam認為：「不論是職級晉升或是職涯有新規劃，聽說讀寫俱佳的語文能力，對自己一定有所助益」。熱愛充實自我的Sam認為：「若希望自己的語言能力可持續精進，就必須要把自我挑戰當成一種習慣。」因此他報名全民英檢一日考，他說：「坊間測驗聽讀分數高，但無法代表你的英文日常表達及應用一定流暢。全民英檢的聽讀說寫檢測結果非常貼近自己的英文程度，且考試時間適中，尤其四項測驗一天考完很方便，報考費用也不貴，很適合用來檢視自己的學習成果。」

喜愛運動與旅遊的Sam，「當把設定、達成目標變成一種習慣以後，不知不覺中，生活就過得越來越充實。 圖／Sam 提供

在外交部服務的曾靖惠小姐，面對每次的外派機會，她也抱持「維持語言流暢性」的想法，積極挑戰自我。去年曾靖惠通過全民英檢中高級。她表示之所以會報名參加，是因為全民英檢有不同等級的測驗，可以依照自己的程度選擇級數，加上測驗的精準度足夠，對需要英語證照的人來說，全民英檢極具指標性。」

在外交部工作的曾靖惠，從大學選擇政大外交系之後就以擔任外交人員為目標，持續精進語言能力。 圖／曾靖惠 提供

全民英檢量能擴充滿足報考需求

「全民英檢」主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）指出，近2年報名不但未受疫情影響，需要聽讀說寫四項能力證明的國人反而逐年攀升。主導2030雙語政策推行的國家發展委員會注意到民眾在英語檢測的需求，特委請LTTC推出「全民英檢」量能擴充專案。

「全民英檢」量能擴充專案內容包括：全國各縣市皆設考場；同時增加測驗場次；除了讓應考選擇更多，還提供優厚的獎勵方案及豐富的免費資源：包括完成報名即可獲贈價值$300的線上模擬試題、設置GEPT「四項全能獎」，獎額高達20萬等。

➤8月份起初級、中級、中高級數開放報名。詳情請見全民英檢量能擴充專網。（https://geptnext.org.tw/index.php/2030bilingualreadiness/）