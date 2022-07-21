中央廚房計畫每餐62元 偏鄉校營養午餐吃得到龍膽石斑

教育部與農委會合作於去年4月起執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，該計畫至今投入超國63.1億元。政府規畫後續加碼補助精進午餐菜單，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能吃到62元的菜色，並結合農委會「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將龍膽石斑納入午餐菜單。

教育部與農委會執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助偏鄉學校食材費，以及學校興建中央廚房、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，至今投入超過63.1億元。

教育部今天表示，為讓學童從學校午餐中落實飲食教育，政府已規劃後續加碼補助午餐菜單，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫的學生每餐能夠吃到62元的菜色，配合農委會「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，也將龍膽石斑納入菜單中。

今年5月1日起，學校午餐若採用三章一Q國產可溯源食材，補助已由每人每餐6元提高至10元，偏遠地區學校每餐加碼至14元，教育部表示，今年1至5月偏鄉學校覆蓋率已由109年度平均56.45%提升到92.75%，也藉由中央廚房及食材聯合採購方式納入1300校，以「共享經濟」概念整合午餐供應，擴大經濟規模也穩定食材供應，同時補助廚勤人員薪資及生食、熟食運輸費。

除了經費補助外，教育部也說，也依照學校實務需求提供相關配套，包含提供廚工服裝、學校營養師制服，並以暖色調設計具保溫效果的餐桶及湯桶，同時配有磁扣鎖、GPS及熟食智慧溫度感測器，雲端掌握運送路線，確保運送過程的溫度及食品安全衛生。