台首大停招400學生可轉學安置 私校先爆搶人大戰

台灣首府大學因捐資未到位今年五月遭教育部列為專案輔導學校，日前再由教育部勒令於111學年度起停招。為了維護學生就學權益，若學生有轉學意願將由教育部協助安排分發，台首大安置學校高達15所。學者評估，台首大安置應是歷年來最多，學生安置對他校而言形同釋出招生利多，少子化的當下各校招生都願意多多益善。

台首大111學年起停招，為了保障學生就學權益教育部同意提前分發安置學生，學校則需於月底前辦理分發說明會，如果學生欲提前分發，則需用紙本或電子方式寄送到教育部指定信箱；若學生不願意安置，則可於台首大停辦前繼續就讀。

根據台首大內部文件指出，校方擬定於26日辦理分發說明會，由於台首大包括進修部與日間部再加上碩士班等學制，有意願參與分發安置的學校高達15所，幾乎遍佈整個西半部地區。技專校院校院包括正修科大、樹德科大、崑山科大等；一般大學則有大葉大學、長榮大學等。對應科系包括休閒管理學系、飯店管理學系、幼兒教育學系、企業管理學系、烘焙管理學系等旅宿相關科系。

靜宜大學監察人陳振貴擔任大漢技術學院講座教授時曾歷經台灣觀光學院退場。陳振貴說，當年台觀剩下的學生非常少，相較之下，台首大預計可接受安置的學生約4百人確實算多；有意願協助分發的學校推估也是歷年來最多。

陳振貴也說，台首大還包括研究生以及先前招募的南向國家境外生，學生組成較多元加上西部地區鄰近學校多，且對部分私立大學而言招生多多益善，「給他十幾個一百個學生都好。」

高教工會組織部主任林柏儀說，台首大屬於一般大學，安置上可包含一般高教和技職體系。然而其他學校也意識到，部分學校退場形同對外釋出招生利多，加上退場條例通過，學生轉學延伸的額外費用會由退場基金墊付，總總因素也讓其他學校願積極參與安置。

中國科技大學校長唐彥博則表示，台灣觀光學院退場時學校也曾參與過安置，部分學校還特別到花蓮跟學生做介紹，學雜費可比照原校，但安置學生仍傾向選擇花蓮在地的學校。

唐彥博說，對私校而言，透過他校退場安置招募的學生數仍有限，評估學校參與安置仍是站在保障學生權益為立場。