政院修教員任用條例 擋狼師進校園

如經學校查核有性騷擾、違反《兒少法》等情況，最重將終生不能任用為教師！行政院21日通過《教育人員任用條例》修正案，只要有違反《兒少性剝削》、《性騷擾防治法》等事項，經性平委員會、法院認定者，不得任用為教育人員。

懲處教師更嚴

教育部人事處處長王崇斌表示，此次修法是為了避免不適任教育人員於校園任職，配合109年6月30日施行之教師法，修正任用條例有關教育人員之解聘、免職及消極資格等規定外，另增列各級學校應定期查詢教育人員有無不適任情事之規定，以營造安全校園環境。

法案新增規定，只要經學校性別平等教育委員會有性騷擾或性霸凌行為、受《兒童及少年性剝削防制條例》規定、《性騷擾防治法》第20條或第25條與《兒童及少年福利與權益保障法第49條》處罰者，視其情節分別規定終身不得任用為教育人員，或應議決1年至4年不得任用為教育人員。

聘用前需查驗

另外，適任之事實業經法院判決確定，服務學校、社會教育機構或學術研究機構無考慮空間，經查證屬實即應予以解聘或免職，無須報主管教育行政機關核准；此外，若有《教師法》、《性別平等教育法》、《公務員懲戒法》所訂應解聘、撤職者，不得再聘任為教育人員。

王崇斌也說，《教育人員任用條例》還會參考《教師法》第20條第2項規定，明定主管教育行政機關、各級學校、社會教育機構及學術研究機構任用教育人員前，應查詢其有無不得任用為教育人員、公立各級學校校長、社會教育機構專業人員及學術研究機構研究人員之狀況。

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