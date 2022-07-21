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救石斑漁民產銷 全國偏鄉午餐加碼石斑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院21日宣布，9月起國中小學童每個月可吃一次石斑魚。（總統府）
行政院21日宣布，9月起國中小學童每個月可吃一次石斑魚。（總統府）

救石斑漁民，國中小同學營養午餐加菜！教育部宣布，在既有的「推動偏鄉學校中央廚房計畫」再加碼6億預算，讓全國中小學童每個月可以吃一餐炸石斑魚。行政院發言人羅秉成表示，為了因應中國對我石斑魚不當抵制，透過此法暫時緩解廠商困境，也可讓偏鄉小孩吃到石斑魚，他形容是「兩全其美」的方法。

偏鄉營養午餐加碼

教育部國教署署長彭富源說明，教育部與農委會、各地方政府攜手執行「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，補助偏鄉學校食材費，及學校興建中央廚房以大帶小、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，已投入超過63.1億元，以全面提升偏遠地區學校午餐品質為目的，讓孩童吃得更好、家長更安心。

彭富源指出，自5月1日起，學校午餐補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元；111年1至5月偏鄉學校覆蓋率已由109年度平均56.45%大幅提升到92.75%。另外，藉由中央廚房及食材聯合採購方式納入1,300餘校，以「共享經濟」概念整合，擴大經濟規模，穩定食材供應。

為讓學童從學校午餐中落實飲食教育，政府已規劃後續加碼補助精進午餐菜單，設計出營養且孩童喜歡的餐點，創造出兼具營養與美味的料理，讓參與偏鄉學校中央廚房計畫之學生每餐能夠吃到62元的菜色。

營養午餐有石斑

另外，教育部也宣布全國中小學營養午餐將加碼6億預算，從9月開始至12月，每個月都有一餐可以吃炸石斑魚。教育部長潘文忠表示，特別是希望讓偏鄉學童可以享用平常難得吃到的石斑魚。潘文忠還強調，這是用政府經費補助，不會漲到營養午餐的餐費。

行政院發言人羅秉成則說，這是兩全其美的辦法，因應中國違反國際貿易慣例，抵制我國石斑出口至中國，這樣做可以協助漁民產銷，也可讓小朋友吃到美味石斑魚。

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偏鄉學校 教育部 營養午餐

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