影／自閉兒遭施暴吐露壞念頭 人本要求學校解聘導師

高雄一家特教學校高職部學生疑自高一起即遭陳姓導師暴力相向，心裡埋下陰影，甚至「不想活了」，家長向學校反映，卻只被安撫，人本教育基金會今早至校方抗議，指學校不怕學生被拳打腳踢，卻怕老師丟了工作，要求學校應比照「狼師條款」處理不適任老師，不能繼續師師相護。

人本教育基金會指控，疑似對學生施暴的陳姓導師，在特教學校任職逾20年，先前即有不當體罰學生，被記2小過，仍未改正，去年12月底涉嫌再對班上一名自閉症學生拳打腳踢，這名學生在班上算表達力較佳的一位，孩子被施虐後向家長反問，「我們是在當兵嗎？老師打我，小朋友就怕，我有不乖，每次都打我」。

人本表示，家長也曾多次目睹陳老師以拳頭對他孩子揍胸、打頭。家長反映：「孩子心臟不好、不要打。」陳老師卻回：「你太寵了啦！」。家長因怕向學校投訴，孩子會被打得更慘，轉學又沒有學校可收，只好一再隱忍。

去年12月初，因老師又對孩子拳打腳踢，打落學生眼鏡，又趁學生彎腰撿眼鏡時打後頸，至學生下巴撞到地板。孩子回家時哀號全身疼痛，且昏睡不醒，家長帶去就醫，後來醫師協助通報兒虐，近日社會局已判成案。

人本表示，這名受暴學生疑有創傷壓力症候群，出現情緒低落焦慮、怕去學校、做惡夢，撞頭自傷等行為。但學校疑想「私了」，再安撫家長，「老師都50幾歲了，不能沒工作，會讓老師請假半年，孩子畢業前不會再被他教到」，企圖說服家長不要追究。

「學校不能再師師相護」，人本指陳姓老師有施暴前科，曾因體罰被記過，明顯不適任，但教評會經常師師相護，教育部應立即檢討不適任教師退場機制，並比照教師法「狼師條款」盡速修法，規定免經教評會審議，直接解聘，以保障學生權益。

學校表示，陳姓教師涉不當管教事件 ，校方已依規定成立校事會議及詰查小組處理，一切依法行政，今午會召開教評會，是否解聘陳師，需依社會局調查的客觀事實認定，由校內外教評委員共同討論決議，今天下午應會有結果，學校絕未師師相護。

高市教育局表示，此案去年12月8日接獲社會局家庭暴力防治中心通報後，立即進行校安通報，並召開校事會議審議。經學校籌組調查小組調查並函報調查報告，教育局檢視內容尚有疑義，2次退請學校重新調查。此案若調查屬實，會依高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法，移請教評會審議解聘的必要處分。