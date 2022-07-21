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國台圖「蕃人觀光日誌」獲獎 一窺原住民赴日見聞歷史

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪後，與總督府官員合照。圖／國台圖提供
台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪後，與總督府官員合照。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館是台灣研究重鎮，館方與大學教授合作研究及復刻出版「蕃人觀光日誌」榮獲國史館台灣文獻館獎勵出版學術書刊優等獎 ，書中記載西元1897年時，台灣總督府帶領10位原住民頭目赴日參訪細節，一窺當時原住民赴日所見所聞及感想等。

國台圖與國立台中教育大學區域與社會發展學系教授鄭安睎合作研究、翻譯及復刻出版「蕃人觀光日誌」，榮獲國史館台灣文獻館111年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎。

「蕃人觀光日誌」為台灣總督府技師藤根吉春所編輯的一份報告書，其內容是記載西元1897年，台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的詳細內容；這是台灣總督府第一次邀請原住民赴日參訪，包括出訪的原住民身分、背景資料，出訪前後29日的行程，每個參訪點的參訪紀錄，原住民對於參訪的提問與回應，以及行程結束後藤根吉春的檢討與建議等訊息，全部登載於報告書中。

以宇旺、毛落、麻呂為首的10位原住民頭目，在參觀完長崎、門司、宇品、神戶、名古屋、東京、橫須賀、大阪等地的現代化建設、學校、商行、工廠、商業區、公園，甚至是參觀帶有威脅性的軍事設施與軍事操演之後，他們最常問的問題竟然是「旅途中幾乎沒有看見稻田，日本究竟是怎麼養活那麼多的人？」原住民頭目們關心的是，如何有效的餵飽族人。

「蕃人觀光日誌」除了內容相當精采之外，國台圖與鄭安睎研究團隊也盡量在館藏或私藏的寫真帖等照片、圖像中，找出適當的圖片作為輔助，令人無法想像的是，竟然無意中發現了本次成行的原住民照片，並從中認出了宇旺、毛落、麻呂等原住民；在過去的相關研究中，從未有人找到這些原住民的照片，這是首次第一次揭露這幾位原住民的照片。

台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的行程路線。圖／國台圖提供
台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的行程路線。圖／國台圖提供
「蕃人觀光日誌」原件封面，內容記載西元1897年，台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的詳細內容。圖／國台圖提供
「蕃人觀光日誌」原件封面，內容記載西元1897年，台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的詳細內容。圖／國台圖提供
「蕃人觀光日誌」，榮獲國史館台灣文獻館111年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎。圖／國台圖提供
「蕃人觀光日誌」，榮獲國史館台灣文獻館111年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎。圖／國台圖提供

原住民 國史館

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