良師興國！台南2特教師獲選全國優良特教人員

教育部優良特殊教育人員公布，台南市東區復興國小劉學融、大灣高中國中部老師陳美如獲獎，市長黃偉哲表示，台南重視特教教師專業發展及課程教學，今年全國優良特殊教育人員僅18人獲選，競爭相當激烈，能獲此殊榮，為台南特教之光。

東區復興國小老師劉學融投入學前特教巡迴輔導10年，期間與教保人員攜手實踐融合教育課程，在適性環境裡支持幼兒參與學習，曾獲中華民國特殊教育學會認同及肯定；也積極籌組專業學習社群、擔任講師、翻譯專書，並邀請更多教育夥伴關注營造每名幼兒的學習環境。

劉學融表示，能獲獎要感謝融合教育路上相遇的大小夥伴，「因著彼此連結和互動，讓每個人找到適合自己的位置和價值，共織難忘的旅程。」

大灣高中國中部老師陳美如長期關心特教學生數學領域，以及特殊需求領域教學與課程調整，積極參加各類研習、參與特教教材彙編，並擔任多年課程調整與IEP研習講師分享教學經驗，另為「12年國教特殊類型 (身心障礙類)課程綱要」種子老師培訓，具備台南市心理評量人員高階資格及擔任學障鑑定工作小組及跨階段重新評估委員。