快訊

丟丟妹反擊磷酸鹽超標 5萬人前發誓「絕無違法」

直球對決淨值危機 潤泰新、潤泰全今晚10點重訊說明

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

幼教師怨家長「沒送禮=沒心意」 同業揭1點怒轟：已是最好的禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
良好的親師關係需要老師和家長雙方互相理解與攜手合作才能達成。 示意圖／ingimage
良好的親師關係需要老師和家長雙方互相理解與攜手合作才能達成。 示意圖／ingimage

良好的親師關係，需要老師和家長雙方互相理解與攜手合作才能達成。一名幼教老師在臉書社團「靠北幼稚園」抒發心情，表示教書那麼多年，「第一次遇到家長毫無贈送任何禮物」，不免感到失望，引發不少網友討論。

原PO表示，自己在職場待了這麼久，第一次遇到不送禮物的家長，「舉凡教師節中秋節畢業典禮都沒有收到任何禮物，說真的非常失望」。原PO補充，「我不是要你的禮物，而是心意罷了」。

文章曝光後，有自稱同業的網友跳出來發言，「還好我們幼兒園強制不能送禮」、「我是名幼教老師也是家長，我就問妳沒有領薪水嗎？為什麼家長一定要送禮才叫心意！好的家長能溝通能理解我們老師的辛苦，就是她們送我們最好的禮物了」、「我其實是害怕家長送禮的，會有人情壓力，口頭上的謝謝最令人感到舒服」、「我自己也是老師，但其實我想要家長萬事配合好溝通，真心尊重老師，這比禮物來得讓人開心，颳風下雨大太陽下值班，一句『老師，妳辛苦了』，比什麼都來得讓人暖心」。

有自稱家長的網友則說，「哈哈，還好我心意有到，我每年中秋會送禮，主要是謝謝老師們的辛勞，現在的幼教界很辛苦，真的只是趁節日送點小禮，而且是園長、主任、班級兩位老師都有」。有網友生氣表示，「可以告訴我妳在哪間幼稚園任職嗎？我絕對不會讓我小孩去讀」、「這年代沒送存證信函就算好了」、「教師是自己本職，以禮物有無來判斷家長『心意』，太沒有教師精神與倫理」。

幼教 教師節 中秋節 畢業典禮

相關新聞

台南幼教師甄試「榜單大地震」 教育局提補救

台南市教育局日前辦理幼兒園普通班教師甄選複試完畢，並公告錄取及備取名單，卻發現登載順序有出入，致有考生低分高載或高分低載...

研議再開放這5類境外非學位生 教長：已向指揮中心申請

全球疫情趨緩，教育部日前宣布將開放外國交換學生與研習華語兩個月以上的外籍生、港澳生來台，本周一再加碼宣布，正研議開放來台...

幼教師怨家長「沒送禮=沒心意」 同業揭1點怒轟：已是最好的禮物

良好的親師關係，需要老師和家長雙方互相理解與攜手合作才能達成。一名幼教老師在臉書社團「靠北幼稚園」抒發心情，表示教書那麼多年，「第一次遇到家長毫無贈送任何禮物」，不免感到失望，引發不少網友討論。

校長遴選遭質疑未利益迴避 北市大：均依規定函報市府

台北市立大學校長懸缺已久，今年終於順利組成新任校長遴選委員會，7月22日將舉行會議，由候選人蔡俊明、邱英浩、丁一顧等選定...

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

因應物價及基本工資上漲，忠欣股份有限公司代理的多益（TOEIC）以及托福（TOEFL）系列測驗，今年九月起的公開測驗場次...

研究花生40載 邱義源發表「花生蘆烯醇」獲國際重視

嘉義大學前校長邱義源研究花生逾40年，首次公開定義「花生蘆烯醇（resverachidins）」，舉辦成果發表會，證實活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。