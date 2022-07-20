幼教師怨家長「沒送禮=沒心意」 同業揭1點怒轟：已是最好的禮物

良好的親師關係，需要老師和家長雙方互相理解與攜手合作才能達成。一名幼教老師在臉書社團「靠北幼稚園」抒發心情，表示教書那麼多年，「第一次遇到家長毫無贈送任何禮物」，不免感到失望，引發不少網友討論。

原PO表示，自己在職場待了這麼久，第一次遇到不送禮物的家長，「舉凡教師節、中秋節、畢業典禮都沒有收到任何禮物，說真的非常失望」。原PO補充，「我不是要你的禮物，而是心意罷了」。

文章曝光後，有自稱同業的網友跳出來發言，「還好我們幼兒園強制不能送禮」、「我是名幼教老師也是家長，我就問妳沒有領薪水嗎？為什麼家長一定要送禮才叫心意！好的家長能溝通能理解我們老師的辛苦，就是她們送我們最好的禮物了」、「我其實是害怕家長送禮的，會有人情壓力，口頭上的謝謝最令人感到舒服」、「我自己也是老師，但其實我想要家長萬事配合好溝通，真心尊重老師，這比禮物來得讓人開心，颳風下雨大太陽下值班，一句『老師，妳辛苦了』，比什麼都來得讓人暖心」。

有自稱家長的網友則說，「哈哈，還好我心意有到，我每年中秋會送禮，主要是謝謝老師們的辛勞，現在的幼教界很辛苦，真的只是趁節日送點小禮，而且是園長、主任、班級兩位老師都有」。有網友生氣表示，「可以告訴我妳在哪間幼稚園任職嗎？我絕對不會讓我小孩去讀」、「這年代沒送存證信函就算好了」、「教師是自己本職，以禮物有無來判斷家長『心意』，太沒有教師精神與倫理」。