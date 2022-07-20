影／曾林美婷獲總統教育獎 盼學越南語跟媽媽說愛

新住民子女曾林美婷年幼父親過世，越南籍母親因病返國，她與胞兄寄人籬下，不向命運低頭的她打工貼補家用、照顧年邁的姑姑，獲頒總統教育獎大家都說她很不簡單，但曾謙虛說，「這就是我的日常」。曾說，未來大學要讀東南亞系，學會媽媽的母語，「這樣跟媽媽視訊就不會對看只會頻笑，可以跟媽媽聊天、說愛」。

就讀后綜高中高三生的曾林美婷榮獲2022年總統教育獎殊榮，曾林美婷的身世困苦，年幼喪父、越南籍母親因病返國，從小她與胞兄在寄養家庭、親戚家顛沛流離，更短暫失學過數個月。

姑姑不忍兄妹倆孤苦無依，接回雲林縣口湖老家土角厝生活，但姑姑年邁不良於行且經濟困頓，3人長達半年時間三餐以野菜果腹，瘦成皮包骨。

曾的表哥接他們回台中生活，為不讓表哥增加開銷，國中的曾林美婷開始打工、貼補家用，且肩負照顧姑姑沐浴、如廁等照護工作。

今天上午，移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任周佑仁、教育局督學宋淑娟特別到后綜高中祝賀曾林美婷。獲得總統教育獎讓曾備感榮幸，大家都說她很不簡單，「但這就是我的日常」，最想將得獎喜悅視訊告訴媽媽。

貼心的移民署台中二站安排通譯人員，當場教導曾林美婷說、寫越南語，曾認真以紙筆寫下注音符號與英語等諧音，一字一句背誦，曾開心地說，跟媽媽視訊要用越南語說出這項喜訊，希望媽媽能以她為榮。

后綜高中校長王裕德表示，曾林美婷生活雖然辛苦卻保有正向積極態度，將經歷過的苦難化為堅毅強韌的生命力，這股對生命的熱情帶入學校，擔任班長、交通服務隊及特教班語言志工等，更發揮語言特長擔任校園英語新聞小記者，在后綜高中臉書處處可見她和同學活潑的採訪身影。