研究花生40載 邱義源發表「花生蘆烯醇」獲國際重視

嘉義大學前校長邱義源研究花生逾40年，首次公開定義「花生蘆烯醇（resverachidins）」，舉辦成果發表會，證實活性花生芽粉中富含的花生蘆烯醇，能安全食用、沒有導致敏性顧慮，且可有效抑制攝護腺腫大，這2項研究成果都榮獲知名國際學術期刊刊登，具有開發成為樂齡族保健食品的潛力。

花生又有長生果之稱，引發邱義源研發興趣，其研究團隊5年前發現活性花生芽粉中白藜蘆醇及其生物活性更強的家族成分arachidin-1（又稱花生素1號），今年又連續發表2篇重要研究成果。第一篇由嘉大師生與美國北卡羅納州立大學及伊利諾大學學者共同發表於食品科學與技術國際學術期刊（Journal of Food Science and Technology）公開定義花生蘆烯醇（resverachidins）是組合白藜蘆醇衍生物（resveratrols）與花生烯醇類（arachidins）的多酚化合物大家族，經病理安全接受性實驗結果，以活性花生芽粉作為機能性食品添加原料調配膳食補充保健食品，其添加劑量可以有很大的容許範圍，藉由食品安全性評估試驗，換算60公斤成人體重每日食用250公克，其檢查結果無病變發生，表示食用BPSP安全上無慮，為開發各項機能保健相關產品非常重要的科學證據。

另一篇則是探究花生烯醇類（arachidins）抑制機制，經實驗證實活性花生芽粉中花生蘆烯醇多酚化合物，可經由抗氧化清除自由基抗發炎及荷爾蒙調節的路徑，達到抑制因發炎導致腫大，顯然藉荷爾蒙調節而舒緩或抑制攝護腺腫大是很可能的路徑。該項研究成果發表獲機能食品期刊（Journal of Functional Foods）刊登。

邱義源表示，檢視過往發表與花生蘆烯醇相關的研究成果，包括抗氧化、去除自由基、抗發炎、抗醣化、抗癌細胞轉移、走自嗜路徑毒殺癌細胞、植物雌激素調控功能、抑制攝護腺腫大及延長壽命等，顯示這些保健功能均與花生蘆烯醇具有荷爾蒙調節功能密切有關。