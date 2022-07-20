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研議再開放這5類境外非學位生 教長：已向指揮中心申請

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天說，近日已正式向指揮中心申請，希望開放來台研習華語兩個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等五類境外非學位生來台，核定後就會函知各大學安排後續入境事宜。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天說，近日已正式向指揮中心申請，希望開放來台研習華語兩個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等五類境外非學位生來台，核定後就會函知各大學安排後續入境事宜。記者趙宥寧／攝影

全球疫情趨緩，教育部日前宣布將開放外國交換學生與研習華語兩個月以上的外籍生、港澳生來台，本周一再加碼宣布，正研議開放來台研習華語兩個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等五類境外非學位生來台。教育部長潘文忠今天說，近日已正式向指揮中心提出申請，核定後就會函知各大學安排後續入境事宜。

潘文忠今天接受媒體聯訪表示，教育部六月底前獲指揮中心同意，函請各校就學位生、交換生、華語生相關準備，各校也都積極依照對境外生申請程序。近日也在行政院會議中反映，目前還有兩個月以下等幾類的境外生，也希望能接續讓他們來，日前也正式向指揮中心提出申請，讓短期研修生包含港澳陸都有機會到台灣學習。

至於是否有望在今年九月開放短期研修生來台？潘文忠僅保守地說，近日才正式跟指揮中心申請，核定後就依循過去作法，函知各大學安排後續入境事宜。

另受疫情與政治因素影響，中國大陸前年暫停陸籍畢業生赴台升學，僅開放陸籍在台生繼續升讀，如今「最後一批」在台學士陸生約800名，暑假過後將升上大四，明年畢業後即「清零」，今年陸生碩博班招生率僅三成，人數持續探底。有私校退休校長嘆言，台灣受少子化衝擊，對外又招不到陸生，雙重夾擊已成高教隱憂；陸生聯招會表示，「（陸方）水龍頭的開關不打開」，若兩岸關係再不改善，水一定會慢慢流光。

潘文忠表示，台灣是學術自由的學習環境，很多陸生到台灣求學，也跟本地生有好的互動交流，不過陸方在2020年片面禁止陸生來台，這部分確實讓陸生少了到台灣的機會，也讓人覺得很可惜。

他表示，教育部仍秉持過去支持態度，希望能讓陸生入境，教育部也會與海基會、陸委會，以及民間單位秉持過去兩岸協助青年交流，希望大陸不要輕易讓學生少了來台灣學習的機會。

陸生 教育部 潘文忠 交換生 境外生

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