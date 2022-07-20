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台中大甲龍泉托嬰中心明開放招生 收托24名嬰幼兒
台中市新設置公設民營大甲龍泉托嬰中心，預計收托24名0至2歲嬰幼兒，今天舉辦線上招生說明會，7月21日開放登記期間，提供平價、優質、近便的公共托育服務。
台中市為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園。新設置的大甲龍泉托嬰中心開放招生，今天舉辦線上招生說明會，介紹中心特色，並提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。
台中市社會局表示，大甲龍泉托嬰中心位於台中市大甲區渭水路20號2樓，採日間托育，預計收托24名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。
社會局指出，凡設籍台中市0至2歲的嬰幼兒，其父母或監護人至少一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記，歡迎家長踴躍報名。聯絡電話04-26820200。
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