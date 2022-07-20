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緣起不滅彼此成就 台南跨校交流認識台江、安平學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
土城高中與北門高中進行暑期跨校交流，分享地方學的學習成果。記者鄭惠仁／攝影
土城高中與北門高中進行暑期跨校交流，分享地方學的學習成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市土城高中與北門高中在暑期進行跨校交流，學生分享課程成果，發表的議題從台江食物、古地圖探索、雜貨店文化的採訪，到在地潔淨能源的產業發展。土城高中校長陳仲卿今天表示，這些議題都是兩校學生上完校本課程後所思所感，並彙集而成的學習歷程與成果。

活動由土城高中老師汪雪憬與北門高中老師郭人豪長期密切聯繫所促成，在發展地方學當中，土城高中著重於台江學與安平學，而北門高中則是發展鹽分地帶文學與台江學。

由於兩校距離不遠，一南一北的文化圈、生活圈有重疊處，學生在分享課程成果時，當提及大家共有的生活經驗時，都聚精會神地聆聽對方的發表。陳仲卿說，兩校都是發展地方學具成效的學校，藉由老師介紹課程與學生發表學習成果，可以讓彼此更了解更多接近生活的議題。

土城高中學生王妤綺，交流中不僅學到了有關台江的知識，更重要是對於這塊土地的認同。課本上提供的教材，終究只是學術的部分，但一些特殊的知識及人情味，是只有我們實地去考察及深入研究才能夠得到的。

老師郭人豪表示，活動中土城高中的同學在報告時，個個台風穩健，自信滿滿地解析自己的作品；北中的同學也能對自己的作品侃侃而談，展現自信和成果，學生的表現超乎預期，希望兩校就此「緣起不滅，彼此成就。」

台江 北門 高中老師

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