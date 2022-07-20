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新北市圖英文課程上線了 邀英文女神免費傳授多益訣竅

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館邀請英文老師申芷熙，推出免費的「多益閱讀教室」。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館邀請英文老師申芷熙，推出免費的「多益閱讀教室」。圖／新北市立圖書館提供

為協助學子利用暑假衝刺多益高分，新北市立圖書館邀請蟬聯8天語言學習類冠軍的《申入剖熙英文文法》的英文老師申芷熙，推出免費的「多益閱讀教室」，教大家快速掌握多益讀寫訣竅。

新北市立圖書館表示，配合課綱改變，愈來愈多大型考試也都加入素養及生活導向的素材，為協助學子利用暑假衝刺多益，邀請美國南加州大學國際領導教育博士&TESO英語教學碩士，擁有超過20年英語教學經驗，現職為MandarinX中文客執行長的申芷熙在暑假期間推出「多益閱讀教室」。

申芷熙將以自身的經歷，結合TOEIC的國際溝通情境主題方式，分為旅遊、閱讀、職場、藝術、音樂等8大單元，並提供多益測驗攻略，讓大家可以掌握多益考試技巧，同時培養英語力及溝通力。「多益閱讀教室」將於每周五下午14時在新北市立圖書館E書房及Youtube頻道播出。

另外，7月27日也將同時推出「從留學經驗到大學申請」線上講座，特別邀請到CollegeAble教育中心創辦人及大學顧問，和大家分享申請國外大學的經驗，以及如何讓申請論文脫穎而出，順利錄取的出國留學準備秘訣。

新北市立圖書館表示，8月6日則有長期推廣有聲書英文學習法的廖彩杏，告訴家長如何透過英文有聲書，在家打造雙語環境，潛移默化增進孩子的英語能力；8月13日將舉辦真人圖書分享會，大不列顛吟遊探險家王怡人則將分享自己的英國留學生活，以及如何面對迥異的文化和異地生活的挑戰，邀大家來場英國文化探險。

多益 圖書館

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