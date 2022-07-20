嘉義區高中免試入學錄取率99.9 僅6人志願填不夠落榜

111學年度高級中等學校免試入學19日放榜，嘉義區免試入學委員會主委學校嘉義家職指出，招生名額共6000人，實際報名4286人，分發結果4280人錄取，錄取率達99.9%，原住民44人、身障生57人都百分百錄取；有9成在前3志願錄取，但6名學生因志願選填不足，沒錄取。

嘉義家職也表示，一般生有4人因同分增額錄取，錄取學校包含華南高商、嘉義家職兩校，另配合因應疫情補考國中教育會考，增額錄取16人，錄取學校包含嘉義高中、嘉義女中、嘉義高商、嘉義高工、嘉義家職、民雄農工及永慶高中等校；特色招生考試分發，有2所學校辦理，報名49人，共43人錄取，錄取率87.8%。

嘉市府教育處則說，嘉義市應屆國三生共1936人參加本次免試（含特招考試）入學分發作業，1932人完成分發，其中特殊身分之原住民15人，身障生20人，完成分發。

嘉義家職提醒，20日下午4點前，可向嘉義家職申請複查分發結果，假設報到後要放棄錄取資格，應填「放棄錄取資格聲明書」，25日下午2點前，到所錄取學校辦理放棄錄取資格，才能報名參加續招或其他入學管道，逾期放棄不予受理；需參加後續第二階段續招，留意各招生學校網頁公告，也可自行至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。