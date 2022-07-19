西來大學繼續獲得美國高等教育機構認證

美國西來大學7月11日收到美國西部大學聯盟認證委員會(WSCUC)的資格認證書，確認西來大學符合美國西部大學聯盟的要求，繼續給予西來大學六年的教育機構認證資格。

西來大學符合美國西部大學聯盟的要求，7月11日收到美國西部大學聯盟認證委員會(WSCUC)的資格認證書，繼續給予西來大學六年的認證資格。 圖╱人間福報提供

認證信函中，委員會讚揚西來大學擁有清晰而令人信服的辦校使命、願景和價值觀，具有凝聚力的行政管理及領導階層，紮實的研究生課程，以及充滿愛心的教職員工；並感謝西來大學校長謝明華博士 (Dr. Minh-Hoa Ta)帶領其執行團隊辛勤的努力，從撰寫大學的自我審查報告，到今年3月的WSCUC團隊抵校評估訪問，帶領大學完成整個審查認證過程。學生、校友、教職員工和董事，每個人都在成功獲得重新認證的過程中，發揮了重要作用。

西來大學位於美國加州洛杉磯的羅斯密市（Rosemead），是一所現代化、融合東西文化優點的大學。 圖╱人間福報提供

美國的教育制度，除了在政府立案以外，另有東西區聯盟，一般大學必需通過評鑑，才能成為一個合格的大學。美國西部大學聯盟是全美西部地區大學認證的最高機構。西來大學在2006年後，連續第三次獲得美國西部大學聯盟的認證。西來大學獲得美國西區校院聯盟的認證後，學生獲得的學分，受到全美國其它大學的學分認可。西來大學也被列入台灣教育部國際文化教育事業處的「美國大專院校參考名冊」，本校的學位及學歷並獲台灣教育部正式承認。

西來大學是由佛光山開山星雲大師所創辦，其目的是在美國建立一所綜合性大學，這是第一所在美國由華人投資創辦的大學，人間佛教的理念是西來大學的精神依託。

2005年3月5日，星雲大師以創辦人身分出席「西來大學十五週年慶典系列活動開幕剪綵儀式」。 圖╱人間福報提供

西來大學採學期制，每學年包含秋季、春季及暑期三個學期，現有宗教系、佛教佈教系、工商管理系、心理系、英語系和推廣教育系等科系。在課程內容方面融和人文與科學、理論與實踐、東方與西方；藉由學校多元化及全方位的教導，讓學生在一個文化和知識的交流環境下學習，以期能在職場上發揮所長。

2019年11月19日國際學生展示各地傳統服裝。 圖╱人間福報提供

特別一提的佛教佈教的碩士班，全美國只有三個學校有這個科系，西來大學是其中之一，專為美國一些如大學、醫院、軍隊、監獄等崗位培養佛教佈教師，這些碩士班畢業後的學子們，也都立即在前述的崗位上找到任職的機會。

2005年榮譽博士暨西來大學畢業典禮。 圖╱人間福報提供

西來大學是一所兼顧多元文化、現代化的、合乎美國規格和標準的完全大學。歡迎參訪西來大學網址: https://www.uwest.edu/.