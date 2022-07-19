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高中免試入學放榜 12.8萬人上榜、錄取率99.26%刷新高

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免試入學放榜最低錄取積點 中一中95點、 女中錄取飆95點滿分11人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
高中免試入學今天放榜，台中一中今年最低錄取積點95點，比去年下降2點；台中女中今年最低95點，比去年上升3點。圖／台中市政府提供
高中免試入學今天放榜，台中一中今年最低錄取積點95點，比去年下降2點；台中女中今年最低95點，比去年上升3點。圖／台中市政府提供

高中免試入學今天放榜台中一中今年最低錄取積點95點、5A、5＋、寫作5級分以上，比去年下降2點；台中女中今年最低95點，比去年上升3點，須拿到5A、5+、寫作5級分以上。

台中一中今年免試入學錄取828人，最低須95點，比去年下降2點，會考成績均須5A、5+、寫作5級分以上，其中95點40人，590人達100點以上，佔新生數71.3%，110點57人，今年錄取到7名111點的「滿分王」。

台中女中今年錄取621人，最低錄取點數為95點共78人，須拿到5A、5+、寫作5級分以上，比去年92點上升3點。今年錄取11人111點「滿分王」，110點40人，100點以上412人，占總人數66％。

台中一中表示，今年社會科偏難，男考生的掌握度沒有女生好，加上學生的志願選填動向難以預期，都影響今年錄取積點下降。另外，寫作成績也影響積點，男生寫作能力的精熟度多數沒有女生佳，作文拿不到6級分，積點就會下降，因此今年一中的滿分王也比女中少。

台中女中則指出，今年會考因應新課綱，出題靈活，且鑑別度適中，讓優秀學生考出相對應的分數，加上今年中投區女生考試成績較佳，讓今年錄取結果分數上升。

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