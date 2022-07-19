增加布線、消防衣著裝體驗 新北消防夏令營今起報名

暑假已過半個月，年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。新北消防局8月將辦8場次共1500位名額，參加還能獲得多功能防災背包，供裝置緊急避難包必備防災物品。新北副市長謝政達說，每年報名都非常踴躍，今年更增加消防職人體驗營，盼大小朋友都能來參加。

新北消防暑期夏令營將於板橋、新莊、中和、新店、蘆洲、樹林、金山區共7場次、每場次200名，營隊內容包含犀利特搜隊、犀望有保庇、犀水要安全、犀手Fun一夏、犀利智慧王等5項闖關遊戲，其中金山場次結合北海岸4區核能安全，宣導核安相關注意事項，就讀或設籍新北國小一至六年級學童都能來參加。

林口文化分隊辦消防職人體驗營共100名，內容包含布線、消防衣著裝、繩索應用及急救技巧等課程，並由防災青年守護團成員與消防人員演出行動話劇，展現守護團淬煉過程，對象為就讀及設籍新北市12歲至25歲學齡青少年，同時本次參加學員皆可多功能防災背包，可供裝置緊急避難包必備防災物品。