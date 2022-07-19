快訊

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

高中免試入學放榜 12.8萬人上榜、錄取率99.26%刷新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增加布線、消防衣著裝體驗 新北消防夏令營今起報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。記者劉懿萱／攝影
年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。記者劉懿萱／攝影

暑假已過半個月，年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。新北消防局8月將辦8場次共1500位名額，參加還能獲得多功能防災背包，供裝置緊急避難包必備防災物品。新北副市長謝政達說，每年報名都非常踴躍，今年更增加消防職人體驗營，盼大小朋友都能來參加。

新北消防暑期夏令營將於板橋、新莊、中和、新店、蘆洲、樹林、金山區共7場次、每場次200名，營隊內容包含犀利特搜隊、犀望有保庇、犀水要安全、犀手Fun一夏、犀利智慧王等5項闖關遊戲，其中金山場次結合北海岸4區核能安全，宣導核安相關注意事項，就讀或設籍新北國小一至六年級學童都能來參加。

林口文化分隊辦消防職人體驗營共100名，內容包含布線、消防衣著裝、繩索應用及急救技巧等課程，並由防災青年守護團成員與消防人員演出行動話劇，展現守護團淬煉過程，對象為就讀及設籍新北市12歲至25歲學齡青少年，同時本次參加學員皆可多功能防災背包，可供裝置緊急避難包必備防災物品。

消防局表示，今日中午12時至7月22日24時開放報名，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級、12歲至25歲國中、高中及大專院校學生皆可報名，各梯次參訓名單將在7月25日14時採電腦隨機抽籤選出。

年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。記者劉懿萱／攝影
年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。記者劉懿萱／攝影
林口文化分隊辦消防職人體驗營，內容則包含佈線、消防衣著裝、繩索應用及急救技巧等課程。記者劉懿萱／攝影
林口文化分隊辦消防職人體驗營，內容則包含佈線、消防衣著裝、繩索應用及急救技巧等課程。記者劉懿萱／攝影

夏令營

延伸閱讀

颱風期將至！竹市防災提前整備 易積水區增設截流溝

新北中原溝猛飄惡臭異味 居民向民代反應盼改善

新北永寧站周遭每逢尖峰必塞 居民盼打通計畫道路

收到交通隊「道安講習」簡訊 她一查開單地彰化秒傻眼：我人在新北

相關新聞

高教隱憂！少子化、陸生斷鏈夾擊 陸聯會：水一定會慢慢流光

受疫情與政治影響，中國大陸教育部前年暫停陸籍畢業生赴台升學，僅開放陸籍在台生繼續升讀，一一一學年度陸生碩博班昨放榜，僅錄...

大陸研修生有機會來了 教部研議開放這5類境外非學位生

教育部日前宣布將開啓新一波境外生入境專案，除了境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、雙邊互惠及特殊外交考量...

免試入學放榜最低錄取積點 中一中95點、 女中錄取飆95點滿分11人

高中免試入學今天放榜，台中一中今年最低錄取積點95點、5A、5＋、寫作5級分以上，比去年下降2點；台中女中今年最低95點...

境外非學位生何時可入境 教育部研議中

境外生權益小組接獲中國大陸、港澳交換生反映，未被列為開放入境對象。教育部今天表示，在確保防疫優先前提下，正研議交換生、研...

地理奧林匹亞競賽獲佳績 台灣學子摘1金3銀、國際排第4

第18屆國際地理奧林匹亞日前登場，今年共計54國、206位選手參賽，為歷年之最。台灣選手葉柏輝、吳語堂、薛如桓、盧郁安拼...

增加布線、消防衣著裝體驗 新北消防夏令營今起報名

暑假已過半個月，年年秒殺的新北消防暑期夏令營今日開放報名。新北消防局8月將辦8場次共1500位名額，參加還能獲得多功能防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。