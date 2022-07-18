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大陸研修生有機會來了 教部研議開放這5類境外非學位生

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部說，目前正研議其他境外非學位生入境來台事宜，其中包含來台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等境外非學位生。本報資料照
教育部說，目前正研議其他境外非學位生入境來台事宜，其中包含來台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等境外非學位生。本報資料照

教育部日前宣布將開啓新一波境外生入境專案，除了境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、雙邊互惠及特殊外交考量、優華語計畫、教育部獎補助外國人士來台短期研究等學生外，也新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」兩類。不過境外生權益小組今天指出，交換生類別竟僅開放外籍生身份學生入境，而不願開放陸港澳藉交換生來台。

教育部今天傍晚表示，已於今年七月八日，通函各大專校院有關111學年度境外學生未持有我國有效居留證者專案入境申請作業，其中包含2個月以上華語生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生等。

至於其他境外非學位生，教育部說，目前正研議其他境外非學位生入境來台事宜，其中包含來台研習華語2個月以下華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、大陸研修生等境外非學位生，並配合中央流行疫情指揮中心境管政策及我國檢疫量能，確保在防疫優先前提下，安全有序的讓各類型境外非學位生來台就學。

華語 教育部 外籍生

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