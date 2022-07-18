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南台南家扶課輔教理財 為脫貧打下好基礎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南台南家扶中心「小綠芽」暑期免費課輔班開理財課程，讓家庭脫貧打下好基礎。記者鄭惠仁／攝影
南台南家扶中心「小綠芽」暑期免費課輔班開理財課程，讓家庭脫貧打下好基礎。記者鄭惠仁／攝影

南台南家扶中心「小綠芽」暑期免費課輔班今年進入第4年，除了課業輔導、日常生活能力提升及品格教育，更設計適合國小學童的理財課程，以「生活理財」為主體，模擬真實的金融制度，希望培養孩子學習理財，並養成記帳好習慣。

小五的阿鴻常為了購買文具或玩具，省下早餐錢，為了「想要的物品」而餓肚子，進而影響健康與發育，社工在服務及陪伴弱勢家庭的過程中發現，這種狀況經常出現在經濟困難的家庭中。

為了建立孩子正確的理財觀念，讓他們對生活中的金錢運用有感，今年課輔班透過生活理財教導孩子設定儲蓄目標，從生活情境中的每個花錢的決策，與孩子們討論用錢的「必要性」，透過儲蓄省下來的錢，還是可以買到自己想要的東西。

此次暑期課輔班，運用「綠芽幣」將收入、支出、資產、負債的概念，融入課輔班每天的生活中，家扶學子透過完成作業或付出勞動力來獲取收入，建立「綠芽商店」，讓學生可以選擇賺來的綠芽幣要如何使用，同時設立股票及樂透等小遊戲刺激孩子消費的慾望，鼓勵他們賺到錢後，可以用來體驗投資不同的金融商品，透過課程及小遊戲即早建立理財觀念，激發學習的熱情，讓孩子能笑著贏在起跑點。

南台南家扶中心李保良主任表示，目前有25名家扶國小學生參加8周的課輔，他說，金錢教育在協助扶助家庭脫貧的歷程中，是不可或缺的一環，從小教育孩子理財觀念，給孩子們基礎及正確的財務知識，也可以讓家庭脫貧的工作打下好基礎。

理財 課輔班 家扶中心

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