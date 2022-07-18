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桃園推台美雙聯學制 教育局長親率首批學生赴美參訪

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園推動台美高中雙聯學制，首批學生日前抵達緬因州中央中學（MCI），參加為期4周的暑期科學夏令營。圖／桃園市教育局提供
桃園推動台美高中雙聯學制，首批學生日前抵達緬因州中央中學（MCI），參加為期4周的暑期科學夏令營。圖／桃園市教育局提供

桃園推動台美高中雙聯學制，市府教育局長林明裕日前率領首批參加台美雙聯學制的25位高中生，抵達緬因州中央中學（MCI），參加為期4周的暑期科學夏令營。林明裕表示，參與雙聯學生藉由修習全英語授課的跨國課程，可提升英語聽說讀寫能力，學生畢業後也可取得兩地高中文憑，規畫未來留學方向。

為落實2030雙語國家政策，桃園市至今已和美國緬因中央中學等多校簽訂「雙聯學制課程」，參加的學生除要在台灣修習全英語線上課程，也須於暑假期間赴國外合作學校體驗實體課程。

教育局今年暑期規劃「台美雙聯暑期赴美夏令營」，抵達美國首日，師生代表團即參觀MCI校園建築與教學設備。此外，師生也參觀緬因州立大（UMO）的先進工程材料實驗室，實驗室內有世界上最大的3D印表機，可列印房屋或遊艇，還有不少尖端材料，可以用在NASA太空飛行器、房屋建材、離岸風力渦輪，讓師生們大開眼界。

林明裕此行同時拜會緬因州政府教育廳長、副廳長，分享台灣推動國際教育的經驗，並期待未來雙方有更多交流與合作機會。

林明裕表示，桃園市努力推動國際教育，並且與美、加兩國高中合作，提供台美、台加雙聯學位，此行順道拜會駐紐約台北經濟文化辦事處，感謝處長李光章促成桃園市與紐華克市多項教育合作與交流，持續為桃園學子創造多元的學習機會。

桃園推動台美高中雙聯學制，教育局長林明裕順道拜會駐紐約台北經濟文化辦事處。圖／桃園市教育局提供
桃園推動台美高中雙聯學制，教育局長林明裕順道拜會駐紐約台北經濟文化辦事處。圖／桃園市教育局提供

桃園 教育局 美國

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