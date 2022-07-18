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竹市暑假教育不中斷 開辦慢飛兒小一準備班與午餐補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市每年辦理夏日樂學計畫，讓孩子的暑假精彩又充實。圖／市府提供
竹市每年辦理夏日樂學計畫，讓孩子的暑假精彩又充實。圖／市府提供

暑假邁入第3週，新竹市府暑假期間持續提供各項學童關懷服務，包括開辦特教學生課後照顧專班、特教學童入小一準備班、調高弱勢學童暑期午餐補助、辦理夏日樂學營隊及加強補習班、安親班的防疫工作等，除弱勢特教學生的照顧，也加緊趕工新校園運動的校園工程，讓孩子在新的學期有最好的學習環境。

教育處表示，市府為減輕家長照顧特殊學生的負擔，11日至8月19日6周開辦特教學生暑期課後照顧專班，供90餘名特生參加，更於8月8日至19日開辦特教學童入小一準備班，商調專任特教助理員入班支援生活輔導，幫助孩子提早適應新環境。也舉辦特教生國小新生家長親職講座，讓全家一同陪伴學童迎接新挑戰，為慢飛寶貝們做足最好的轉銜服務。

教育處指出，竹市每年辦理夏日樂學計畫，今年有11校、14個主題，希望透過「暑期增能，做中學習」，讓孩子的暑假精彩又充實。例如，茄苳國小的夏日樂學英語營以腳踏車在茄苳社區附近的梯田穿梭，體驗割稻、打榖，農忙後則有冰涼青草茶，還可下水抓泥鰍，學校也邀請外師帶孩子走訪動物園，用英文認識動物的分類。

為照顧升小二至升小六、及升國一至升國三的「低收與中低收入戶」學童，市府今年特別將暑假期間的午餐補助金額由每餐60元調高至每餐80元，達全國最高補助單價。由學校配發餐食、物資包，或協調周邊符合衛生安全的自助餐店、超商等餐食業者，以餐券兌換，約有1300名學童受惠。

教育處提醒，暑假期間許多家長幫孩子們規畫補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）或夏令營課程或活動，建議家長應選擇合法立案的機構，市府也已針對家長最關心的補習班及安親班防疫工作，主動加強全市補習班及安親班的防疫機制稽查。

茄苳國小的夏日樂學英語營以腳踏車在茄苳社區附近的梯田穿梭，體驗割稻、打榖，農忙後則有冰涼青草茶。圖／市府提供
茄苳國小的夏日樂學英語營以腳踏車在茄苳社區附近的梯田穿梭，體驗割稻、打榖，農忙後則有冰涼青草茶。圖／市府提供

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