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崑大辦技職特色宣導說明 送320萬入學禮 新生開心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供
崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供

各大學正在招生、因應少子化衝擊各校為吸引學生出招。崑山科大為爭取更多學生舉辦「技職教育特色宣導說明會」與線上同步，為歡迎新生入學，不僅有「雅房免費入住」抽獎，校長李天祥還自掏腰包「參與學生包含線上觀看的總計300都有一萬元獎學金」，入學大禮讓超開心。

崑山科大上午表示，今年新生參與非常踴躍，實體出席與線上參與約300名新生共襄盛舉，其中家長陪同到校參與200多人左右，鐘俊顏、周煥銘與陳龍泉3名副校長出席說明學校特色。

這場前天舉辦的活動還提供「免費住宿摸彩」，共8人獲得1年雅房免費入住學生宿舍，300名參與新生每人一萬獎學金；校方說，「送出最實質的升學賀禮，讓不少家長直呼除對技職教育有了更進一步了解，也對崑大提供學生的豐沛學習資源感到非常滿意」。

鐘俊顏表示，崑大致力為學生提供利多，近年來編列逾1億元的學生各類獎助學金，如專業競賽或證照獎助學金、經濟不利學生助學金、畢業生創業就業基金等，讓學生在學期間能夠獲得最多的資源。

周煥銘說，崑山科大辦學優異，教育部公布今年「高等教育深耕計畫」審查結果，崑大獲2.12億高額補助，爭取經費年年創新高，5年來共獲得9.61億補助，「總經費榮登全國私立科大最高，每位學生平均受益度蟬聯私立科大全國第一」。

他說，去年辦理「技職教育特色宣導說明會」送出近230萬的新生入學禮，今年再加碼，在豐沛經費資源挹注下，年年更新學習設備與校內實習場域，為企業打造優質人才，「讓他校學生頻頻稱羨」。

崑山科大全校學生一萬多人，去年日間部新生近2000人。

崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供
崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供

崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供
崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供

崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供
崑大辦技職特色宣導說明會，送320萬入學禮新生很開心。圖／校方提供

崑山科大 雅房 教育部

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