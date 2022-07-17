沒及格不給過？ 高中師自設課程學習成果認證門檻惹議

學習歷程檔案是新課綱重頭戲，未料已走過三年，仍有基層教師曲解制度。近來是高中生上傳課程學習成果的期限，卻有高中生反映，教師在認證檔案時會自行設下分數、報告品質等條件，導致學生未能取得認證。

有高中師喊冤，設門檻是立意良善，避免大學教授看到不夠完整的檔案；但也有學生認為，教師認證僅用來確保報告真實性，報告的好與壞，應由學生自行承擔，否則會有「代工」嫌疑，產生更多不公平。

學習歷程檔案中的課程學習成果，包括修課紀錄及學分數的課程作業、作品及其他學習成果，每生每學期可上傳至多6件，再由任課教師從系統認證，確保這項成果確實為學生自己的產出，並未假手他人。而110學年第2學期剛步入尾聲，卻傳出多起學生被教師拒絕認證的案例。

台灣青年民主協會近來接獲嘉義某國立高中學生反映，有教師在班級群組中提及「期末報告已發回，欲上傳學習歷程者，成績須達70分以上，否則不予認證」。該名學生質疑，教師認證是為了確認學生報告沒有抄襲，若學生報告真的寫得很爛，也應由學生自行承擔，不該拒絕認證。

台北市某市立高中學生則是在上傳化學報告後，老師遲未回覆是否完成認證，沒想到未獲認證的理由是認為學生報告只有64分，不願意替這份報告背書；東部某國立高中學生則憂心，若教師干預學生的課程學習成果，反而會有「代工」嫌疑，恐釀不公平爭議。

但也有高中教師認為，有些「大砲型」大學教授，常在網路寫文章批評高中老師，質疑高中老師未盡到教導與把關學生製作學習歷程檔案的義務，甚至指稱哪些內容不該、不行呈現，若學生報告好壞由學生承擔，顯然連大學教師也不清楚這制度的遊戲規則。

青民協表示，教師認證是為了確認學生報告的真實性，但教師拒絕認證的狀況卻不是個案，教育部應加強宣導；全教總高中職主委張瓊方認為，個案歸個案處理，學生可直接向學校反映。

全中教秘書長許麗吉也說，教師只要確定作品是學生自己做的，無關乎好壞或成績，就要進行認證，建議校方要加強宣導，以免因為認真指導而遭投訴，反而惹上不必要的困擾；也有不具名高中教師坦言，設門檻是立意良善，希望學生能交出好作品，避免大學教授看到不夠完整的檔案。

教育部則重申，「認證」是為了確認資料是學生本人修課後的產出，忠實呈現學生的學習軌跡，任課教師不宜以成績或作業質量作為條件。學生若對個別教師的作法存有疑慮，可向教師或學校行政單位、國教署反映，後續將請當事教師落實規定，維護學生權益。

教育部表示，學校應組成「學生學習歷程檔案工作小組」，藉由校內相關會議或教師研習等場合，充分宣導有關教師「認證」課程學習成果之目的，國教署亦將持續透過多元管道加強宣導。